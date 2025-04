Ehemaliger Teenie-Star macht jetzt OnlyFans: "Ich freue mich!"

Freuen werden sich ihre Supporter sicher dennoch. Schließlich gibt Bynes seit Jahren schon so gut wie nichts mehr von ihrem Privatleben preis. Eine gute Chance also, um dem ehemaligen Teenie-Star wieder etwas näherzukommen.

Bevor einige Nutzer jedoch auf falsche Ideen kommen konnten, stellte sie schnell richtig: "Ich mache OnlyFans, um per Privatnachricht mit meinen Fans zu chatten."

Dies verkündete sie ihren mehr als 585.000 Followern am Dienstag auf Instagram und zeigte sich dabei äußerst aufgeregt: "Ich freue mich, mitzumachen", so die 39-Jährige.

Amanda Bynes wurde durch ihre Rollen in Komödien wie "Was Mädchen wollen" bekannt. (Archivbild) © JASON MERRITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Bekannt geworden war Bynes durch "The Amanda Show", spielte schließlich in mehreren romantischen Komödien wie "Was Mädchen wollen" und "Lügen haben kurze Beine" mit.

2012 gab es dann erstmals negative Schlagzeilen rund um die junge Frau: Sie wurde wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss verhaftet.

Es folgten mehrere Unfälle, eine Brandstiftung, psychische Probleme und Auffälligkeiten aufgrund ihrer Drogensucht. Über die Jahre hin wurde Bynes zudem immer wieder in psychiatrische Kliniken eingewiesen.

Außerdem stand sie bis 2022 unter der Vormundschaft ihrer Mutter.

Seit etwas mehr als einem Jahr geht es im Leben der mittlerweile 39-Jährigen allerdings endlich wieder bergauf. So gab sie im März 2024 an, dass sie durch ihre Depression zwar zehn Kilo zugenommen habe, es ihr aber bereit "sehr viel besser" gehe. Nun arbeite sie aktuell daran, wieder in Form zu kommen.