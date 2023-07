Bipolare Störung und Drogenprobleme: Gefallener Teenie-Star wieder in Psychiatrie

Los Angeles (USA) - Die Sorge um Schauspielerin Amanda Bynes (37) wächst: Bereits im März begab sie sich in psychiatrische Behandlung, nachdem sie nackt auf den Straßen von Los Angeles festgenommen wurde. Vergangenen Monat folgte ein weiterer Klinikaufenthalt. Nun befindet sich der ehemalige Nickelodeon-Star in einem neuen, intensivstationärem Behandlungszentrum .

Amanda Bynes (37) war in den 90ern und 2000ern ein gefeierter TV- und Filmstar. 2010 zog sie sich aus dem Business zurück. © Bildmontage: Paul Buck/EPA FILE/dpa, Screenshot: Instagram/rlamandabynes

Laut dem Newsportal TMZ fiel die Entscheidung etwa eine Woche, nachdem Bynes Ende Juni aus einer psychiatrischen Einrichtung entlassen wurde.

Sie rief am 17. Juni die Polizei, weil sie davon ausging, sich selbst zu verletzen. Anschließen wurde sie in die Obhut einer Klinik in Los Angeles übergeben. Auch im März rief sie selbstständig den Notruf, als sie realisierte, dass sie innerhalb einer manischen Episode nackt auf der Straße umherlief.

Die Schauspielerin leidet unter einer bipolaren Störung und hatte in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Drogenkonsum.

Geplant sei gewesen, dass Bynes nach ihrem Klinikaufenthalt im Juni eine ambulante Behandlung von zu Hause aus fortsetzt, doch Quellen aus dem Umfeld der 37-Jährigen gaben an, dass Bynes das Gefühl habe, "mehr Hilfe zu benötigen".

Deshalb habe sie sich für eine "therapeutischere Umgebung" entschieden. Es ist der dritte Klinikaufenthalt dieses Jahres.