Eine Frage der Chemie: So punktet man bei Playmate und Doktorandin Sofia

München - Sofia Korenko (30) aus Erlangen steht auf Romantik und nordische Typen. Das gesteht die Doktorandin in der aktuellen Playboy -Ausgabe, in der sie als Miss März das Playmate des Monats verkörpert.

Wenn sie nicht gerade den Playboy-Lesern den Kopf verdreht, fokussiert sich sexy Sofia (30) nach dem Chemiestudium derzeit auf ihre Doktorarbeit. © Montage: Thomas Fiedler + Sacha Höchstetter (2) für PLAYBOY Deutschland März 2026

Nach ihrem Chemiestudium steht derzeit ihre Doktorarbeit im Bereich der Solarzellenforschung im Fokus, nebenbei arbeitet die gebürtige Russin als Model.

Sich selbst beschreibt die 30-Jährige als eine Mischung aus Intellekt, Sinnlichkeit und Disziplin.

Und offenbar sucht sie auch nach Möglichkeiten, Hürden zu überwinden - und dieses Fotoshooting war ein Teil dieses Weges. Sie wollte damit ihren Körper bewusster annehmen und zugleich innerliche Barrieren überwinden, wie sie berichtet.

"Mit Playboy verbinde ich einen großen, vertrauenswürdigen Namen, der nicht nur für Männer da ist. Er zeigt: Jede Frau ist sexy, jede Frau ist schön und attraktiv auf ihre eigene natürliche Art und Weise", erzählt Korenko in der März-Ausgabe des deutschen Playboy.

Ihre Botschaft an alle anderen wäre daher, sich selbst zu lieben und sich nicht von fremden Meinungen definieren lassen. Wobei es bei diesen Bildern wohl kaum zu viele unterschiedliche Meinungen geben sollte.