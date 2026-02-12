Eine Frage der Chemie: So punktet man bei Playmate und Doktorandin Sofia

März-Playmate Sofia Korenko ist Single. Die gebürtige Russin hat einiges zu bieten - hat aber auch klare Erwartungen an den künftigen Traumprinzen.

Von Marco Schimpfhauser

München - Sofia Korenko (30) aus Erlangen steht auf Romantik und nordische Typen. Das gesteht die Doktorandin in der aktuellen Playboy-Ausgabe, in der sie als Miss März das Playmate des Monats verkörpert.

Wenn sie nicht gerade den Playboy-Lesern den Kopf verdreht, fokussiert sich sexy Sofia (30) nach dem Chemiestudium derzeit auf ihre Doktorarbeit.  © Montage: Thomas Fiedler + Sacha Höchstetter (2) für PLAYBOY Deutschland März 2026

Nach ihrem Chemiestudium steht derzeit ihre Doktorarbeit im Bereich der Solarzellenforschung im Fokus, nebenbei arbeitet die gebürtige Russin als Model.

Sich selbst beschreibt die 30-Jährige als eine Mischung aus Intellekt, Sinnlichkeit und Disziplin.

Und offenbar sucht sie auch nach Möglichkeiten, Hürden zu überwinden - und dieses Fotoshooting war ein Teil dieses Weges. Sie wollte damit ihren Körper bewusster annehmen und zugleich innerliche Barrieren überwinden, wie sie berichtet.

"Mit Playboy verbinde ich einen großen, vertrauenswürdigen Namen, der nicht nur für Männer da ist. Er zeigt: Jede Frau ist sexy, jede Frau ist schön und attraktiv auf ihre eigene natürliche Art und Weise", erzählt Korenko in der März-Ausgabe des deutschen Playboy.

Ihre Botschaft an alle anderen wäre daher, sich selbst zu lieben und sich nicht von fremden Meinungen definieren lassen. Wobei es bei diesen Bildern wohl kaum zu viele unterschiedliche Meinungen geben sollte.

Single-Lady sucht großen, blonden Partner - und einen festen Job

Zum Anbeißen: Das März-Playmate sucht nicht aktiv nach einem Partner, zeigt sich jedoch offen für das, was die Zukunft bringt.  © Thomas Fiedler für PLAYBOY Deutschland

Denn, dass sie regelmäßig ins Gym geht und Yoga betreibt, überrascht einen jetzt auch nicht völlig. Doch nicht nur der Körper wird gefordert.

Ihre Freizeit verbringt die Single-Lady nämlich auch gerne mit Büchern oder dem Verreisen, um neue Kulturen kennenzulernen. Und vielleicht auch, um ihren Traumprinzen zu finden.

Groß, blond und ruhig sollte er sein. Deutsche Männer haben bei ihr einen besonderen Stein im Brett, wie sie zugibt, doch die Persönlichkeit des angehenden Partners bleibe unterm Strich der größte Faktor.

"Ein Mann kann mein Herz mit Ehrlichkeit, Offenheit und Beständigkeit erobern. Ich merke schnell, ob sich jemand Mühe gibt. Sex ist aus meiner Sicht wichtig für eine gesunde Beziehung, aber nicht das Wichtigste", so die sexy Doktorandin.

Für die Zukunft wünsche sie sich Stabilität - einen "festen Job, Liebe, Gesundheit und vielleicht eine Familie". Weitere Motive exklusiv unter: https://www.playboy.de/women/playmate-miss-maerz-2026-sofia-korenko.

Titelfoto: Montage: Thomas Fiedler + Sacha Höchstetter (2) für PLAYBOY Deutschland März 2026

