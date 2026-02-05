 5.380

Von wegen "Mannweiber": Nackt-Demo der Spitzensportlerinnen gegen Körper-Klischees

Darf man als Frau sportlich sein, wenn es über Yoga und Joggen hinausgeht? Zwei Top-Athletinnen treten in ihrer Nackt-Demo Vorurteilen gegenüber.

Von Marco Schimpfhauser

München - Nicht alle sportlichen Frauen sind Aerobic-Influencerinnen. Ist man als Eishockey-Nationalstürmerin oder Bob-Weltmeisterin also überhaupt weiblich genug? Die Top-Athletinnen Franziska Feldmeier (26) und Vanessa Mark (29) empfinden bereits die Frage selbst als überflüssig.

Bob-Weltmeisterin Vanessa Mark (29) musste sich kurzfristig von ihrem Olympia-Traum verabschieden. Dadurch gewinnt das Playboy-Cover für sie neue Bedeutung.  © Sacha Höchstetter für PLAYBOY Deutschland März 2026

Die Beispiel-Sportarten waren natürlich nicht zufällig gewählt. Denn genau in diesen Disziplinen sind die beiden seit Jahren jeweils mit ihren Teams auf Titeljagd.

Und so demonstrieren die Vertreterinnen vermeintlicher Männer-Sportarten mit ihren "Nackt-Auftritten als Playboy-Titelstars gegen die Benachteiligungen von weiblichen Athleten", wie es das Magazin in einer Mitteilung formuliert.

Beim Interview kritisieren beide die in den Köpfen eingebrannten Klischees. "Ein sportlicher, muskulöser Körper kann genauso feminin und schön sein. Genau das wollte ich zeigen", so Eishockey-Star Franziska Feldmeier.

Sie betont, dass Eishockey eben kein purer Männersport ist. Und sie will das am Donnerstag beim Olympia-Auftaktspiel zwischen Schweden und Deutschland – es wird ihr 27. Geburtstag sein – beweisen.

Ihre Wintersport-Kollegin aus dem Bob-Bereich, Vanessa Mark, sieht es ähnlich: "Ich finde es schade, dass sich junge Mädchen (...) überhaupt Gedanken darüber machen müssen, ob sie weiblich genug aussehen. Jungs müssen das nicht."

Nerviges Vorurteil: Zu hübsch, um Eishockey zu spielen

Franziska Feldmeier (26) berichtet in der März-Ausgabe davon, wie sie sich als Mädchen im Eishockey-Team mit Jungs durchkämpfen musste.  © Sacha Höchstetter für PLAYBOY Deutschland März 2026

Die Bob-Weltmeisterin sollte eigentlich ebenfalls an den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina teilnehmen. Eine Knieverletzung hat ihr diese Pläne nun durchkreuzt.

Feldmeier ist alles andere als begeistert, wenn man kräftezehrende Disziplinen ausübt und aus diesem Grund unter den fast schon dazugehörigen Vorurteilen leiden muss.

"Da fallen Begriffe wie 'Mannweiber' bis hin zu Sätzen wie: 'Du bist viel zu hübsch, um Eishockey zu spielen'", so die Nationalspielerin.

Vanessa Mark ist übrigens trotz ihres Ausfalls dankbar für das zuvor durchgeführte Playboy-Shooting. Es zeige sie jetzt als Mensch mit Höhen und Tiefen, der auch abseits von Medaillen und Erfolgen eine Geschichte zu erzählen hat.

