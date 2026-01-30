Golden Girls: Playboy zeigt die 30 schönsten Olympia-Stars

München - Die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina werfen ihre Schatten voraus. Vom 6. bis 22. Februar kämpfen die Athleten um Edelmetall. Im Playboy locken 30 sportliche Schönheiten um die Aufmerksamkeit der Leser.

Die Doppel-Weltmeisterin (2019) im Skispringen, Juliane Seyfarth (35), lockt auf dem Sonderheft des aktuellen Playboys. © Luke Craft für PLAYBOY Deutschland März

Mit einem Sonderheft werden die sexy Olympia-Stars auf 100 Seiten schon Tage vor dem zeremoniellen Fackellauf gefeiert.

"Olympiasiegerinnen, Weltmeisterinnen, Sportikonen – alle 30 sind absolute Ausnahme-Athletinnen", teilte der Playboy über seine aktuelle Ausgabe mit.

So ehrlich muss man sein: Die Frauen haben sich nicht alle im Rahmen dieses Sonderhefts vor den Kameras getroffen.

Die durchtrainierten Profi-Sportlerinnen waren in den letzten Jahren bereits in den unterschiedlichen Ausgaben zu sehen. Bob-Olympiasiegerin Lisa Buckwitz (2018) zum Beispiel, Rodel-Legende Susi Erdmann (u. a. siebenmalige Weltmeisterin) oder die zweifache paralympische Gold-Gewinnerin Elena Semechin (2021 und 2024).