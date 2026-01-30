Golden Girls: Playboy zeigt die 30 schönsten Olympia-Stars
München - Die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina werfen ihre Schatten voraus. Vom 6. bis 22. Februar kämpfen die Athleten um Edelmetall. Im Playboy locken 30 sportliche Schönheiten um die Aufmerksamkeit der Leser.
Mit einem Sonderheft werden die sexy Olympia-Stars auf 100 Seiten schon Tage vor dem zeremoniellen Fackellauf gefeiert.
"Olympiasiegerinnen, Weltmeisterinnen, Sportikonen – alle 30 sind absolute Ausnahme-Athletinnen", teilte der Playboy über seine aktuelle Ausgabe mit.
So ehrlich muss man sein: Die Frauen haben sich nicht alle im Rahmen dieses Sonderhefts vor den Kameras getroffen.
Die durchtrainierten Profi-Sportlerinnen waren in den letzten Jahren bereits in den unterschiedlichen Ausgaben zu sehen. Bob-Olympiasiegerin Lisa Buckwitz (2018) zum Beispiel, Rodel-Legende Susi Erdmann (u. a. siebenmalige Weltmeisterin) oder die zweifache paralympische Gold-Gewinnerin Elena Semechin (2021 und 2024).
Heiße Einblicke bei Hockey-Heldin und Sportgymnastik
Nun gibt es ein Best-of mit den aktuellen (hoffentlich) "Golden Girls" der anstehenden Winterspiele. Auf dem Cover lockt die zweifache Olympia-Teilnehmerin (2018, 2022) und Doppel-Weltmeisterin (2019) im Skispringen, Juliane Seyfarth.
Sie wird 2026 zum dritten Mal an den berühmten Wettkämpfen teilnehmen. Zu den heißen Sportlerinnen in der Februar-Ausgabe zählen unter anderem:
- Isabella Laböck – zweifache Olympionikin (2010 und 2014) und Snowboard-Riesenslalom-Weltmeisterin (2013)
- Miriam Neureuther – Olympia-Silbermedaillen-Gewinnerin mit der Langlaufstaffel (2010) und zweimalige Biathlon-Weltmeisterin (2011 und 2012)
- Magdalena Brzeska – Olympia-Teilnehmerin (1996) und 26-fache deutsche Meisterin der Rhythmischen Sportgymnastik
- Christina Ackermann – dreifache Olympionikin (2010, 2014, 2018) als Skirennläuferin in der Disziplin Ski Alpin, zweimalige deutsche Meisterin (2011 und 2016) sowie Weltcup-Dritte (2010) im Slalom
- Nicole Reinhardt – Olympiasiegerin (2008) im Viererkajak
- Fanny Rinne – vierfache Olympionikin (2000, 2004, 2008, 2012) und Olympiasiegerin (2004) mit der deutschen Hockey-Nationalmannschaft der Damen
- Janine Flock – dreifache Olympionikin (2014, 2018, 2022) und dreifache Gesamtweltcup-Siegerin (Saisons 2014/15, 2020/21 und 2024/25) im Skeleton
- Alina Böhm – Olympia-Kandidatin (2024) und zweimalige Judo-Europameisterin (2022, 2023)
- Tanja Szewczenko – Olympionikin (1994), dreimalige deutsche Meisterin (1994, 1995, 1998) sowie WM-Dritte (1994) und EM-Dritte (1998) im Eiskunstlauf
- und viele mehr
Die Ausgabe ist seit Donnerstag im Handel sowie online unter shop.playboy.de erhältlich.
Titelfoto: Luke Craft für PLAYBOY Deutschland März