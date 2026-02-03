Sex-Flaute in Deutschland! Studie zeigt, warum im Bett immer weniger läuft

München - Tote Hose im Schlafzimmer! In deutschen Betten ist deutlich weniger los als noch vor einem Jahr. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Norstat im Auftrag des Erotik-Magazins Playboy . Doch es gibt eine überraschende Wendung.

In deutschen Betten herrscht Sex-Flaute. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa

Zum Jahresbeginn gaben nur noch 55 Prozent der Frauen und Männer in festen Partnerschaften an, mehrmals im Monat Sex zu haben. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor waren es noch stolze 74 Prozent.

Auch bei Singles herrscht Sex-Flaute: Der Anteil derjenigen mit regelmäßigem Liebesleben sank von 26 auf 17 Prozent.

Warum läuft so wenig? Für fast die Hälfte der Deutschen ist die Antwort klar: Stress. 46 Prozent nennen berufliche Belastung, private Sorgen und die dauerhafte Negativ-Nachrichtenlage als Lustkiller Nummer eins.

Elf Prozent sehen zudem die ständige Ablenkung durch digitale Medien als Bremsklotz fürs Liebesleben.

Auffällig: 42 Prozent der Frauen und 30 Prozent der Männer fühlen sich zuletzt schlicht lustlos – ohne dafür einen konkreten Grund zu benennen.