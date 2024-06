Erfüllt Patricia Blanco alle OnlyFans-Wünsche? "Schön, wenn man begehrt wird"

Patricia Blanco (52) schwärmt von ihren OnlyFans-Followern. Erfüllt die Trash-TV-Queen ihren Abonnenten auch alle Wünsche? (Archivfoto) © Felix Hörhager/dpa

Erst am gestrigen Donnerstag berichtete sie ihrer Instagram-Community strahlend von ihrer (männlichen) Followerschaft auf der neu entdeckten Plattform. "Richtige Poeten, was die mir schreiben. Also ich bin richtig hin und weg", verdeutlichte sie.

Ein User habe es ihr besonders angetan, so die 52-Jährige. "Der schreibt wirklich ganz interessante Sachen", unterstrich Patricia. Sogar ein Treffen habe es schon gegeben, das "richtig gut" gewesen sei.

Am heutigen Freitag äußerte sich die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco (87) noch mal via Instagram zu der Thematik. "Ja, da gibt's wirklich einen, den mag ich sehr gern, mit dem schreibe ich ganz viel und der ist auch ganz cool", offenbarte sie in ihrer Story.

Generell gebe es aber "verschiedene Männer" in ihrem Leben und auch ihre anderen OF-Follower seien "cool", betonte die gebürtige Bayerin. "Es ist schon schön, wenn man als Frau begehrt wird", ergänzte sie.

Das sei auch ein Grund dafür, weshalb sie ihr Leben und ihren Körper gerade noch einmal ganz anders erlebe. "Das ist wahrscheinlich so ab einem gewissen Alter", witzelte die "Dschungelcamp"-Teilnehmerin von 2015.