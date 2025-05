Erotik-Superstar schläft mit 583 Männern in sechs Stunden: So reagiert ihr Verlobter

Gold Coast (Australien) - Im Schatten der Skandal-Erotik-Stars Bonnie Blue (25) und Lily Philips (23) hat auch Annie Knight (28) sich einen Ruf als Pornodarstellerin ohne Grenzen erarbeitet. Erst vor Kurzem schlief sie vor laufenden Kameras mit fast 600 Männern in nur sechs Stunden - ein Vorhaben, das ihr gigantische Publicity aber auch einen Besuch im Krankenhaus bescherte! Aber was sagt ihr Verlobter überhaupt dazu?

Annie Knight (28) und Henry Brayshaw sind seit November ein Paar. © Montage: Instagram/anniekknight

Denn als Single geht die Australierin keinesfalls durchs Leben, datete seit einiger Zeit Henry Brayshaw, den Sohn des australischen Kommentators James Brayshaw. Seit März sind die beiden sogar verlobt!

Im Gespräch mit US Weekly behauptete die 28-Jährige am Tage ihres gigantischen Sex-Drehs noch mit ihrem Schatz telefoniert und ihm "einfach alles darüber" erzählt zu haben. Ihr Henry sei demnach "wirklich begeistert" gewesen, dass sie ihr ursprüngliches Ziel von 200 Männern so deutlich überbieten konnte.

"Ich glaube, er hatte ein bisschen Angst, dass ich es nicht schaffen würde und dass ich traurig sein würde, wenn ich es nicht schaffe. Er hat sich einfach riesig für mich gefreut", führte Annie aus.

Die beiden kennen sich schon seit 2016, sind aber erst seit November vergangenen Jahres ein Paar. Während Annies Karriere in der Vergangenheit schon für Trennungen sorgte, scheint ihr jetziger Partner so gar kein Problem damit zu haben.