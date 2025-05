Deutscher Porno-Star unbefriedigt: Kein Sex vor der Kamera, weil Ausweis abgelaufen ist

Münster - Ganz unschuldig erblickte Bettina Habig am 3. Januar 1982 in Münster das Licht der Welt. Heute, 43 Jahre später, zählt "Texas Patti" zu den gefragtesten Pornodarstellerinnen des Landes. Von sich selbst behauptet sie gar, der größte deutsche Pornostar zu sein. Jetzt hat sie eine eigene Doku bekommen.

Bettina Habig (43) gehört zu den bekanntesten deutschen Pornostars. © RTLZWEI

Als gelernte Zahnarzthelferin rutschte Bettina irgendwann in die Branche der "Schmuddelfilme", was ihren Eltern gar nicht gefallen habe. "Ihr seht mich als Prostituierte, aber ich seh mich, dass ich ein Business mache" - solche Gespräche habe sie geführt, erzählt sie in der neuen RTLZWEI-Reihe "Texas Patti - Mein Leben am Höhepunkt".

Zu ihrer Anfangszeit hätten Nachwuchsmodels noch Firmen benötigt, die sie unter Vertrag nehmen. In Zeiten von OnlyFans & Co. ist dies mittlerweile hinfällig geworden. "Es ist definitiv leichter geworden", weiß Bettina.

Größtmögliche Unterstützung erhält sie von ihrem Ehemann Patrick, mit dem sie seit 19 Jahren zusammen und der auch ihr Produzent ist. "Bettina und ich sind mittwochnachmittags los, in den Club rein, f***en, Kaffee, Würstchen, nach Hause - das war unser Kick."

Er weiß: "F***en, spielen und essen ist schon immer ganz wichtig für die ganze Menschheit gewesen."

Für Patrick habe schnell festgestanden, nicht selbst Actor zu sein. "Ich konnte nur mit Mädels vögeln, die Bock auf mich haben."