 8.506

"Bares für Rares"-Gast Lothar will Erbstück der Ex verhökern, dann erfährt er, was es wirklich wert ist

Lothar will bei "Bares für Rares" ein Erbstück seiner Ex-Frau verhökern, ohne den Wert zu kennen. Was er dann in der ZDF-Show erfährt, macht ihn sprachlos!

Von Frederick Rook

Köln - Ein Erbstück seiner Ex-Frau verstaubte 20 Jahre lang im Keller. Jetzt will Lothar es bei "Bares für Rares" verhökern, ohne den Wert zu kennen. Was er dann in der ZDF-Show erfährt, macht ihn sprachlos!

"Bares für Rares"-Verkäufer Lothar aus Hilden kann nicht glauben, wie viel das Erbstück seiner Ex-Frau wert sein soll.
"Bares für Rares"-Verkäufer Lothar aus Hilden kann nicht glauben, wie viel das Erbstück seiner Ex-Frau wert sein soll.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Da hast du ja mal was richtig Heftiges mitgebracht", begrüßt Moderator Horst Lichter (64) seinen Studio-Gast in den heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerkes. Vor ihm auf dem Tisch steht eine Bronzefigur, die eine wilde Szene darstellt.

Wie Lothar berichtet, sei das massive Objekt erst kürzlich im Rahmen eines Umzugs wieder aufgetaucht. Ursprünglich stamme es aus dem Besitz der Großmutter seiner früheren Gattin. "Sie mag das nicht, ich kann es nicht gebrauchen", erklärt er die Verkaufsabsicht.

Expertin Friederike Werner (64) erkennt "eine Tierkampfszene". Konkret wird ein Hirte mit seinem Hund dargestellt, der von einem Panther attackiert wird. Die Arbeit gehe auf einen Entwurf von Julius Franz aus dem Jahr 1851 zurück.

Bares für Rares: "Bares für Rares"-Verkäufer will Mega-Preis haben, dann überrascht die Expertin
Bares für Rares "Bares für Rares"-Verkäufer will Mega-Preis haben, dann überrascht die Expertin

Was die Sachverständige außerdem noch weiß: "Das ist eine königliche Auftragsarbeit von König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen." Das lebensgroße Modell aus Gips habe man damals in London bewundern können.

Auf die Frage nach seinem Wunschpreis reagiert Lothar ratlos: "Vielleicht 800 Euro?", überlegt er. Lichter nennt die Summe "ein wenig bescheiden". Seine Expertin sieht das genauso: Für Werner sind sogar bis zu 2500 Euro drin. Lothar ist fassungslos.

Die massive Bronze zeigt eine beeindruckend detaillierte Kampfszene zwischen einem Hirten mit seinem Hund und einem Panther.
Die massive Bronze zeigt eine beeindruckend detaillierte Kampfszene zwischen einem Hirten mit seinem Hund und einem Panther.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.

"Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl geht volles Risiko – und gewinnt

Antiquitätenhändler Fabian Kahl (34) legt für die Statue satte 2500 Euro auf den Tisch.
Antiquitätenhändler Fabian Kahl (34) legt für die Statue satte 2500 Euro auf den Tisch.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mehr als ein "Wow!" bekommt der Trödelshow-Kandidat aus Hilden (NRW) zunächst nicht heraus. Erst auf dem Weg zum Händlerraum findet er seine Sprache wieder und erklärt restlos begeistert: "Die Expertise war Wahnsinn!"

Auch die potenziellen Käufer sind hin und weg. "Tolle Figur", attestiert Fabian Kahl (34). Seine Kollegin Sarah Schreiber (39) ruft nur: "Wow! Wow! Wow!" Und auch Walter Lehnertz (59) bekundet sein Interesse: "Alt, aber wirklich megastark."

Das Einstiegsgebot liegt bei 500 Euro. Anschließend fliegen die Zahlen nur so durch den Raum. Entsprechend schnell ist die 1000-Euro-Marke auch geknackt. Für 1400 Euro fragt Kahl den Verkäufer ganz frech: "Sollen wir das machen?" Doch Schreiber hat etwas dagegen und erhöht.

Bares für Rares: Ahnungslose "Bares für Rares"-Verkäuferin total überrascht: Preis von Erbstück geht durch die Decke
Bares für Rares Ahnungslose "Bares für Rares"-Verkäuferin total überrascht: Preis von Erbstück geht durch die Decke

Um seine Konkurrenten loszuwerden, wagt der Thüringer schließlich einen gewaltigen Schritt: "Zähne zusammen und durch: 2500 Euro!" Der Kniff funktioniert: Kahl erhält den Zuschlag und Lothar etwas mehr als den dreifachen Wunschpreis.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.

Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mehr zum Thema Bares für Rares: