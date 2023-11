23.11.2023 08:16 Ist das sein Ernst? AYTO-Boy knutscht eine andere und löst riesiges Drama aus

In der neuen Doppelfolge von "Are You The One" geht es nach Sophia Thomallas (24) Weckruf endlich ans Eingemachte: Die ersten Pärchen finden sich.

Von Annika Rank

Zuerst stellt sich aber heraus, dass Paul (21) und Jana (26) kein Perfect Match sind. Da es sich um die allererste Match Box-Entscheidung der Staffel handelt, bleibt der Cast dennoch positiv gestimmt. Immerhin liegen noch einige Wochen und Match Boxes vor ihnen. Zum Abschluss des Abends wird dann noch eine Runde Flaschendrehen gespielt. Und während besonders Maja (24) beim Knutschen und Brust-Ablecken aufblüht, sammelt sich am Rande des Geschehens eine Gruppe, die nicht mitmachen will. Dass die 24-Jährige jene Singles als "Grannys" betitelt, stößt vor allem der ebenfalls untätig herumsitzenden und selbsternannten "Frau mit Klasse" Shelly (24) sauer auf: "Dieses Aufgespielte kann ich einfach nicht ab. Was die da abziehen, ist für mich einfach nur Show!" Are You The One "AYTO"-Juliette übers Lippenaufspritzen: "Tut jedes Mal weh, muss mich zwingen!" Abseits des Dramas findet das erste AYTO-Paar zueinander: Sidar (25), bekannt aus "Make Love Fake Love", und Jana nähern sich immer weiter an, bis im Pool schließlich der erste Kuss fällt. "Ärsche sind geil. Und ihr Arsch auf jeden Fall auch hundertprozentig", spuckt der Scheinstudent danach höchst romantische Töne. Maja (24) geht beim Flaschendrehen richtig ran. Das gefällt nicht allen Teilnehmenden. © RTL+/Screenshot Unterdessen kommen sich Sidar (25) und Jana näher. © RTL+/Screenshot Ryan und Edda: Komplizierter geht's kaum! Ryan (21) lässt sich auf einen Kuss mit Lina (28) ein. © RTL+/Screenshot Das größte Drama der Episode spielt sich zwischen Edda (22) und Ryan (21) ab, die bereits nach wenigen Stunden in einer unnötig komplizierten On-off-Beziehung gelandet sind. Da die 22-Jährige vergeblich auf einen Annäherungsversuch des schüchternen Sonnyboy warten muss, schnappt sie sich kurzerhand "Mr. Bodycount 300" Martin (25) und geht mit ihm zum Knutschen in eine unbeobachtete Ecke. Fast zeitgleich tut Ryan es ihr gleich und vergnügt sich mit Lina (28). Während Edda auf Ryans Fremdknutscher entspannt reagiert, fällt der Automobilkaufmann aus allen Wolken. "Das fühlt sich irgendwie an wie ein Downgrade", schießt er gegen Nebenbuhler Martin. Kevin (20) pflichtet ihm bei: "Das ist Opel gegen Porsche!" Are You The One Sophia Thomalla nimmt Trash-Kandidaten hoch: "Warum habt Ihr Euren Vertrag nicht gelesen?" Martins Ego tut diese Kritik allerdings wie erwartet keinen Abbruch: "Ich seh' mich immer noch als 10/10 und die Frauen da draußen sehen das auch so." Na, dann ist ja alles gut. Er hat allerdings nicht damit gerechnet, dass auch seine Favoritin Edda (22) fremdgeknutscht hat. © RTL+/Screenshot Es ist ein Auf und Ab der Gefühle zwischen den beiden. © RTL+/Screenshot "AYTO": Steht der nächste Match Box-Fail an? Auf dem Date herrscht schlechte Stimmung zwischen Lina und Ryan. Trotzdem werden die zwei in die Match Box gewählt. © RTL+/Screenshot Nachdem in der ersten Matching Night zwei Lichter angingen, steht das Spiel "Aufmöbeln" - bereits aus der Realitystar-Staffel bekannt - an. Hier können sich Julia (23) und Sandro (28) sowie Ryan und Lina durchsetzen und ein Doppeldate ergattern. Beim Treffen des letzteren Paares herrscht allerdings alles andere als gute Stimmung, da Ryan kurz vor der Abreise noch einen innigen Kuss mit Edda geteilt hat. "Du bist ein kleiner Padawan und musst noch so viel lernen", lautet Linas kryptische Kritik an ihren Date-Partner. Fest steht jedenfalls, dass sie ab sofort die Finger von ihm lassen will. Auch bei Julia und Sandra könnte es durchaus besser laufen: Beim Thema Kinderwunsch kommen die beiden nicht auf einen Nenner, zudem passt sie seiner Meinung nach "optisch" nicht in sein Beuteschema. Aber es hilft ja alles nichts, eine der beiden ungleichen Paarungen muss schließlich in die Match Box gewählt werden. Und die Wahl fällt tatsächlich auf Ryan und Lina. Und auch Julia (23) und Sandro (28) scheinen nicht gerade auf einer Wellenlänge zu sein. © RTL+/Screenshot Die Folgen 3 und 4 der fünften Staffel von "Are You The One" seht ihr ab sofort im Stream bei RTL+. Neue Folgen erscheinen immer donnerstags.

