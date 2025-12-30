Fotos gegen Kohle! Bachelor-Babe Samantha will nicht länger am "Bare Minimum" leben

Hamburg - Es stehen einige Veränderungen an! Erst kürzlich hatte Bachelor-Babe Samantha Nael (36) entschieden, Hamburg zu verlassen und an den Rand der Hansestadt zu ziehen. Nun traf sie eine weitere, grundlegende Entscheidung.

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Samantha Nael (36) zieht künftig auf OnlyFans blank. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/samanthanaelj (2)

Neben ihrem Full-Time-Job als alleinerziehende Mutter des siebenjährigen Ilja ist die 36-Jährige auch als Influencerin und als Tätowiererin tätig. Nun hat sich Samantha noch ein weiteres Standbein aufgebaut: Künftig zieht sie auf OnlyFans blank und verlangt für ihre sexy Fotos Geld, die sie zuvor auch schon auf ihrem Instagram-Profil gezeigt hatte.

Der Schritt war bewusst und vor allem auch notwendig. "Ja, ich mache das auch wegen des Geldes", bestätigte sie der Bild. Es gehe dabei nicht nur um ihr eigenes Wohl, sondern auch um die finanzielle Absicherung ihres Sohnes.

"Ich habe jahrelang Inhalte auf Instagram geteilt, die faktisch für jeden zugänglich waren, während OnlyFans mir erstmals die Kontrolle gibt", erklärte Samantha weiter und meinte damit: "Kein Zugang für Minderjährige, klare Bezahlschranken und die Entscheidung, wie weit meine Inhalte überhaupt gestreut werden."

Jahrelang musste sie als alleinerziehende Mutter alleine den Lebensunterhalt für sich und Ilja stemmen. "Ich habe schlicht keine Lust mehr, vom Bare Minimum zu leben", gab sie zu. "Wenn meine Arbeit, meine Weiblichkeit und meine Kreativität längst mehr wert sind."