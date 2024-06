Definitiv gute Zeiten! GZSZ-Star Gisa Zach zeigt im Playboy alles

Berlin/München - Serienfans kennen Gisa Zach (50) in ihrer Rolle als Ehefrau von GZSZ-Bösewicht Jo Gerner. Nun ziert die Schauspielerin das Juli-Cover des Playboys - und will damit Vorbild für andere Frauen sein.

Mit 50 Jahren keineswegs zu alt für den Playboy: GZSZ-Star Gisa Zach. © Philip la Pepa für PLAYBOY Deutschland Juli 2024

"Die Bilder sind mein Ausdruck von: 'Sei, was und wer du sein willst, und tu, was immer du tun willst'", sagte Gisa Zach in der deutschen Ausgabe des Männermagazins.

Die sexy Aktbilder sollten bestenfalls "ein Anstoß für Frauen sein, sich von Mustern zu befreien, die ihnen scheinbar vorschreiben, was sich schickt und was nicht, was schön ist und was nicht", fuhr die Darstellerin der "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Figur Yvonne Bode fort.

Mit dem Shooting und den Fotos habe sie auch sich selbst beschenkt und verwirklicht. "Immerhin musste ich erst 50 werden, um eure Anfrage überhaupt in Betracht zu ziehen", betonte Zach im Playboy-Interview. Bis zur Entscheidung, sich vor der Welt so freizügig zu zeigen, musste die Schauspielerin selbst einige Vorurteile ablegen.

"Ich bin wie viele andere mit dem längst überholten Glaubenssatz groß geworden, nach dem Frauen etwas nicht machen sollten, wenn sie etwas anderes wollen. So was wie: Wenn du eine seriöse Schauspielerin sein willst, dann darfst du keine Aktfotos machen. Oder: Wenn du im Alter stilvoll sein willst, darfst du keinen Minirock tragen", erklärte Zach.

Doch gerade dieser gesellschaftliche Blick auf Frauen sei es, der oft zu Selbstbeschränkung und - letztlich - Unfreiheit führe. "Deswegen bedeutet das Shooting für mich so viel mehr als die Bilder, die entstanden sind", so die 50-Jährige.