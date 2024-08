GZSZ: Nihat will mit halbnackten Tatsachen voll durchstarten

Nihat lässt für den Erfolg die Hüllen fallen. © RTL / Sebastian Geyer

Die Idee für die Marketing-Kampagne ist so einfach wie genial und steht in vielen Handbüchern: Sex sells! So weit will der Vereinsheim-Besitzer allerdings nicht gehen, um die Nutzerzahlen hochzuschrauben und so sein Projekt vor dem Scheitern zu bewahren.

Stattdessen soll es sein Sixpack richten: Nihat wird selbst zur Werbefigur.

Die GZSZ-Wochenvorschau zeigt Moritz, wie er seinen Kumpel oben ohne auf offener Straße filmt und ihn zum Posen auffordert.

Nach genügend "Boom Shaka Laka"-Motivation kommt der "Boom!letics"-Erfinder endlich in Fahrt und stellt im knappen Slip mit QR-Code zum Scannen sein Flexen unter Beweis. Dabei lässt er seine Muskeln spielen.

Auch Luis lässt es sich nicht nehmen und checkt diesen direkt mit seinem Handy. Bei den Passanten trifft die sexy Aktion direkt einen Nerv und sie zücken ebenfalls ihre Smartphones. "Was ist denn hier los?" erkundigt sich Toni und bekommt von Moritz als Antwort: "Der Typ liebt sein Produkt."