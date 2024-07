GZSZ-Paul platzt der Kragen: "Weil er Dich verarscht"

"Paul, was hast Du gegen Carlos?", will sie von ihrem Freund wissen, der daraufhin versucht abzuwiegeln. Doch Alicia lässt nicht locker: "Und das 'Arschloch' vorhin?", hakt sie nach.

"Das ist mir so rausgerutscht, wegen seiner Bemerkung", will sich der Tischler herausreden, was die blonde Beauty nicht so recht glauben kann. "Wirklich nur deswegen?", bohrt sie weiter nach.

"Lern ihn doch erst mal richtig kennen, bevor Du über ihn urteilst", fordert sie Paul auf, schließlich seien sie ja miteinander befreundet. "Kannst Du ihm nicht wenigstens eine Chance geben?" Doch darauf hat er offensichtlich keine Lust und wendet sich stattdessen ab.

"Mann, Paul, warum bist Du so nachtragend?", fragt Alicia verständnislos, sodass Paul schließlich nicht mehr an sich halten kann und die Bombe platzen lässt: "Weil er Dich verarscht!", knallt er ihr schonungslos an den Kopf. "Carlos geht fremd!"

