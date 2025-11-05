"HadeB"-Philipp emotional: "Wie oft ich nicht mehr leben wollte"

Hamburg - Philipp (38), ehemaliger " Hochzeit auf den ersten Blick "-Kandidat, wendet sich bei einer Fragerunde auf Instagram mit emotionalen Worten an seine Follower und erklärt, wie er mit Rückschlägen im Leben umgeht.

Der ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer Philipp (38) fühlt sich stärker als je zuvor. © Fotomontage: Instagram/philipp_hamburger_jung

Um den leidenschaftlichen Boxer war es in der letzten Zeit ruhiger auf Social Media geworden. Nun beantwortete der 38-Jährige Fragen in seiner Story.

Auf die Frage, wie er aus seinem Tief so stark zurückgekommen sei, antwortete "HadeB"-Philipp ausführlich und ließ die Community an seinen Gefühlen teilhaben.

Der "Hamburger Jung", wie er sich selbst auf Instagram bezeichnet, habe nie aufgegeben, auch wenn alle ihn für ein Arschloch hielten. "Egal wie oft ich auf dem Boden war und ich nicht mehr leben wollte", verriet der 38-Jährige.

Gleichzeitig gab er Einblicke in seine Gedankenwelt zu dieser für ihn dunklen Zeit. Egal wie traurig er gewesen sei, er habe sich immer gesagt: "Es kann nur besser werden, und die Leute, die mir Böses angetan haben, bekommen ihre Strafe."

Diese Einstellung habe ihn am Leben gehalten und ihn noch stärker und zielstrebiger gemacht. Nur so habe er das erreicht, was er geschafft habe, stellte er auf Instagram klar.