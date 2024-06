"Haifischbecken": Amira Pocher gibt pikante Details über "Let's Dance"-Lovestorys preis!

Amira Pocher (31) muss sich auf dem Single-Markt erst mal wieder zurechtfinden. © Bildmontage: Instagram/amirapocher (Screenshots)

Wer bis zu neun Stunden am Tag zusammen trainiert und dabei sehr viel Körperkontakt hat, baut schnell eine innige Beziehung zueinander auf. Kein Wunder also, dass in dem Format immer wieder Flirt-Gerüchte geboren werden.

Langjährige Beziehungen sind zerbrochen, neue entstanden. Das aktuell wohl beste Beispiel sind Profitänzerin Christina Hänni (34) und ihr Mann Luca (29). Beide lernten sich 2020 auf dem Parkett kennen. Kürzlich kam ihr erstes Baby zur Welt.

In der neuesten Episode ihres Podcasts "Liebes Leben" spricht Amira mit ihrem Bruder Ibrahim "Hima" Aly (33) auch über ihr eigenes Dating-Leben nach der Trennung von Noch-Ehemann Olli (46) und gesteht: "Es ist schlimm geworden!"

Das meiste finde nur noch online statt oder eben auf beruflicher Ebene. "'Let's Dance' ist das beste Beispiel", weiß die Moderatorin, die 2022 selbst an der Show teilnahm und bis ins Halbfinale vorstoßen konnte.

So verrät die Zweifach-Mama etwa das pikante Detail: "Da finden sich viele, da trennen sich aber auch viele." Das Ganze passiere aber jenseits dessen, was die Öffentlichkeit mitbekomme. "Es ist ein Haifischbecken, es ist echt krass!"