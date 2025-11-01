Heute vor 68 Jahren: Skandalöser Mord stellt Deutschland vor Fragen

Weitere Ereignisse findest Du außerdem unter Heute vor ... Jahren .

Heute vor 68 Jahren, am 1. November 1957, wurde Rosemarie Nitribitt tot in ihrer Wohnung in Frankfurt am Main aufgefunden. Der Mord an der damals 24-jährigen Edelprostituierten löste einen Skandal aus und prägte das Bild der Nachkriegs-Gesellschaft in Deutschland.

Der Grabstein von Rosemarie Nitribitt auf dem Düsseldorfer Nordfriedhof. © IMAGO / Funke Foto Services

Rosemarie Nitribitt, damals bekannt für ihren aufwendigen Lebensstil und ihre Kontakte zur Wirtschafts-Elite, wurde von ihren Kunden geschätzt, von der Öffentlichkeit jedoch kritisch beäugt.

Am 1. November 1957 wurde ihr Leichnam in ihrer Frankfurter Wohnung entdeckt. Die Umstände ihres Todes waren mysteriös: Hinweise auf Gewalt führten schnell zu einem Mordverdacht.

Ihr Fall löste eine unglaubliche mediale Welle aus, die Boulevardpresse stilisierte Nitribitt zur tragischen Figur, die zwischen Luxus und Ausbeutung lebte. Behörden hatten derweil Probleme, den Täter zu ermitteln.

Beim Haupttatverdächtigen, Heinz Christian Pohlmann († 1990) handelte es sich um einen Freund Nitribitts. In seinem Besitz befand sich eine große Summe Geld, welches vermutlich aus der Wohnung des Opfers entwendet worden sei. Klare Beweise dafür, dass es sich bei ihm um den Täter handle, gab es jedoch nicht - es folgte sein Freispruch.

Der Mord blieb bis heute teilweise ungeklärt und gilt als Symbol der dunklen Seiten des Wirtschaftswunders der 1950er Jahre in der Bundesrepublik.