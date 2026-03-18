Ihr droht monatelange Haft! Bonnie Blue in Großbritannien angeklagt

London (Großbritannien) - Es wird einfach nicht ruhig um Pornodarstellerin Bonnie Blue (26)! Nach ihrer " Zucht-Mission ", bei der sie offenbar ungeschützten Sex mit 400 Männern hatte, und einem anschließend angeblich positiven Schwangerschaftstest trudelte nun Anfang der Woche ein brisanter Brief bei der Britin ein. Der Inhalt: eine Anklageschrift!

Bonnie Blue (26) muss im April vor einem Gericht in London erscheinen. Ihr drohen bis zu sechs Monate Haft. © Foto von SONNY TUMBELAKA / AFP

Wie ein Sprecher der Metropolitan Police aus London gegenüber LADBible erklärt, wird gegen Blue - die mit bürgerlichem Namen Tia Billinger heißt - ermittelt. Grund sei die "Erregung öffentlichen Ärgernisses".

Konkret geht es um einen Vorfall am 15. Dezember im vergangenen Jahr, als die 26-Jährige vor der indonesischen Botschaft in London eine sexuelle Handlung vortäuschte, während sie die indonesische Flagge schwenkte.

"Tia Billinger, 26 Jahre alt (geboren am 14. Mai 1999), aus Draycott in Derbyshire, wurde am Montag, dem 16. März, per Post angeklagt", so der Polizeisprecher weiter. Ende April muss die Blondine, die mit ihren suspekten Sex-Stunts bekannt geworden ist, vor den Westminster Magistrates' Court.

Im Falle einer Verurteilung drohen Blue bis zu sechs Monate Haft.