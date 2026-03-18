Ihr droht monatelange Haft! Bonnie Blue in Großbritannien angeklagt
London (Großbritannien) - Es wird einfach nicht ruhig um Pornodarstellerin Bonnie Blue (26)! Nach ihrer "Zucht-Mission", bei der sie offenbar ungeschützten Sex mit 400 Männern hatte, und einem anschließend angeblich positiven Schwangerschaftstest trudelte nun Anfang der Woche ein brisanter Brief bei der Britin ein. Der Inhalt: eine Anklageschrift!
Wie ein Sprecher der Metropolitan Police aus London gegenüber LADBible erklärt, wird gegen Blue - die mit bürgerlichem Namen Tia Billinger heißt - ermittelt. Grund sei die "Erregung öffentlichen Ärgernisses".
Konkret geht es um einen Vorfall am 15. Dezember im vergangenen Jahr, als die 26-Jährige vor der indonesischen Botschaft in London eine sexuelle Handlung vortäuschte, während sie die indonesische Flagge schwenkte.
"Tia Billinger, 26 Jahre alt (geboren am 14. Mai 1999), aus Draycott in Derbyshire, wurde am Montag, dem 16. März, per Post angeklagt", so der Polizeisprecher weiter. Ende April muss die Blondine, die mit ihren suspekten Sex-Stunts bekannt geworden ist, vor den Westminster Magistrates' Court.
Im Falle einer Verurteilung drohen Blue bis zu sechs Monate Haft.
Bonnie Blue in Indonesien festgenommen
Damals hatte sich Bonnie vor der Botschaft mit einer Gruppe von maskierten Männern positioniert und erklärte: "Ja, ich wurde auf Bali verhaftet, weil ich … ", woraufhin sie die sexuelle Handlung nachahmte. "Deshalb bin ich zur Botschaft gekommen - damit sie es sich persönlich ansehen."
Hintergrund ist ihre Festnahme im Dezember auf Bali. Zuvor hatte die Polizei ihre schlüpfrigen Dreharbeiten in einem Studio im Urlaubsparadies gestürmt. Man warf ihr vor, zusammen mit Dutzenden Männer pornografisches Material hergestellt zu haben.
Blue musste daraufhin vor Gericht, wo sie vom Vorwurf freigesprochen wurde. Nach der Zahlung einer Geldstrafe, die umgerechnet nur knapp 11 Euro betrug, wurde die 26-Jährige des Landes verwiesen.
Zudem darf die Pornodarstellerin für die nächsten zehn Jahre keinen Fuß mehr in das südostasiatische Land setzen.
Titelfoto: Foto von SONNY TUMBELAKA / AFP