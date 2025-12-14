Harte Zeiten für Bonnie Blue: Pornodarstellerin nach "Bangbus"-Tour festgenommen

Bali - Die für ihre kontroversen Sex-Stunts bekannte Blondine Bonnie Blue (26) wurde im Urlaubsparadies Bali festgenommen. Ihr droht der nächste Landesverweis.

Die britische Pornodarstellerin Bonnie Blue (26) wurde auf Bali verhaftet. © Instagram/@bonnieblue

Wenn das britische Porno-Sternchen mit seinem eigenen "Bangbus" auf Reisen geht, sind Skandale im Grunde vorprogrammiert. In Indonesien, wo Sexarbeit illegal ist und hart bestraft wird, fand man ihre neueste Aktion allerdings nicht so lustig.

Gemeinsam mit 34 weiteren Personen wurde Bonnie Blue bereits vor wenigen Tagen im Zuge einer Razzia festgenommen, wie das Magazin "Bali Express" am Mittwoch berichtete. Der Gruppe wurde vorgeworfen, in einem Studio pornografische Inhalte erstellt zu haben.

Ein Manager der Britin erklärte gegenüber dem Magazin "US Weekly", dass sich die 26-Jährige am Freitag vor Gericht verantworten muss.

Obwohl sich Bonnie Blue in ihren Schmuddelfilmchen gerne mal mit mehreren Männern in Uniform umgibt, dürfte sie froh sein, wenn ihr der indonesische Knast erspart bleibt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand drohen dem OnlyFans-Model wohl "nur" ein Landesverweis sowie eine zehnjährige Einreisesperre, wie das thailändische Portal "Detik" am Donnerstag berichtet. So konnte die Polizei zwar nicht nachweisen, dass Bonnie Blue auf Bali wirklich pornografische Inhalte produziert hat, jedoch habe sie ihr Touristenvisum missbraucht, indem sie ihren "Bangbus" für kommerzielle Zwecke genutzt habe.