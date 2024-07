Er bezeichnete Trump als "Amerikas Hitler" und "Ar***loch" - Jetzt soll er sein Vizepräsident werden

Washington (USA) - Der Wahlkampf in den USA bleibt ein haarsträubendes Spektakel: Kurz nachdem Präsidentschaftskandidat Donald Trump (78) ein Attentat knapp überlebt, ernennt er seinen möglichen Vizepräsidenten - den Senatoren J.D. Vance (39). Doch die Wahl wirft Fragen auf, so verfügt der frühere Autor doch über wenig politische Erfahrung und äußerte sich in der Vergangenheit alles andere als freundlich über seinen heutigen Boss.