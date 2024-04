Kinder sexuell belästigt! Maddie-Verdächtiger "stand mit offener Hose da"

Braunschweig - Im Prozess gegen den auch im Fall Maddie Verdächtigen geht es erstmals um den Vorwurf des sexuellen Kindesmissbrauchs. Eine Portugiesin berichtet, was sie als Elfjährige auf einem Spielplatz erlebte.

Christian B. (47) wird angeklagt, in mehreren Fällen Kinder misshandelt zu haben. © Julian Stratenschulte/dpa Pool/dpa

Im Juni 2017 habe sie auf einem Fest in Portugal von einem Spielplatz aus einen Mann gesehen, der mit geöffneter Hose zwischen zwei Buden stand und seinen Penis berührte, sagte die 18-Jährige am Freitag im Landgericht Braunschweig. Die damals Elfjährige sei erschrocken und dann zu ihrem Vater in der Nähe gelaufen.

Die Frau wurde am Freitag über eine Videoschalte nach Portugal vernommen. Der Mann habe damals jedenfalls kein Pipi gemacht, erzählte die Frau unter Tränen.

Der Vater des Mädchens berichtete dem Gericht anschließend, dass er zu dem Mann gegangen sei, dieser aber nicht auf ihn reagiert habe. Gemeinsam mit einem weiteren Mann habe er ihn festgehalten und die Polizei verständigt.

Laut Anklage wurde der Angeschuldigte vor Ort von der portugiesischen Polizei festgenommen. Im Braunschweiger Prozess gegen den 47-jährigen Deutschen ist der Vorfall als sexueller Missbrauch von Kindern angeklagt.