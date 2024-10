"Love Island"-Sternchen hat neues Projekt: "Kunstschule" von sehr spezieller Art

In dem kurzen Video vom gestrigen Mittwoch tritt die 25-Jährige in einem fließenden weißen Kleid auf. In einer Einstellung steht sie mit dem Rücken zur Kamera, ihre langen Haare trägt sie offen und es ist zu sehen, wie sie das Kleid abstreift.

Die ehemalige "Love Island"-Kandidatin versucht nun also Geld mit erotischen Inhalten zu verdienen: "Komm schon, Du weißt genau, warum Du hier bist. Du willst was sehen, das Du nicht so schnell vergessen wirst", heißt es dementsprechend lockend in der Beschreibung ihres dritten Online-Profils.

Sie verspricht ihren Fans dort Auftritte "wie Du es Dir vorstellst. Ich zeig’ Dir das, wovon Du träumst und noch mehr."

Jessica Delion geht damit einen Weg, den auch andere Reality-Darstellerinnen schon gingen. Ein prominentes Beispiel ist Gina-Lisa Lohfink (38), die schon vor einiger Zeit damit begann, Abstecher ins Erotik-Gewerbe zu unternehmen.