Nackt-Eklat um Robert Geiss! Wegen dieser Szene geht das Netz auf ihn los

683 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Robert Geiss im Mittelpunkt! Der TV-Star hat sich auf einer Hausparty einen Fauxpas geleistet und wird nun heftig von Usern im Netz kritisiert.

Von Maurice Hossinger

Saint Tropez (Frankreich) - Mit diesem Netz-Echo hat Robert Geiss (62) sicher nicht gerechnet! Eine in seinen Augen gelungene Hausparty mit halbnackten Tänzerinnen bringt die User derzeit mächtig auf die Palme.

In dem Video ist eindeutig zu sehen, wie Robert Geiss der Tänzerin einen Klaps auf den Po gibt.
In dem Video ist eindeutig zu sehen, wie Robert Geiss der Tänzerin einen Klaps auf den Po gibt.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Robert Geiss

Schon seit Jahren sind Robert und Ehefrau Carmen (61) dafür bekannt, dass sie es sich dank des gefüllten Bankkontos richtig gut gehen lassen - teure Luxuspartys inklusive.

Eine davon fliegt dem Selfmade-Millionär jetzt aber gewaltig um die Ohren! Hintergrund ist ein ominöses Video auf Instagram, das der 62-Jährige auf seinem Kanal hochgeladen hat.

Darauf zu sehen: ein ausgelassener Robert Geiss, der zwischen zwei - nur mit dem Nötigsten bedeckten - Burlesque-Tänzerinnen wild umher tanzt, mit der Hand ausholt und einer der beiden schließlich einen Klaps auf den Po gibt.

Nächste Schönheits-OP bei den Geissens: Jetzt legt sich Robert erstmals unters Messer
Robert Geiss Nächste Schönheits-OP bei den Geissens: Jetzt legt sich Robert erstmals unters Messer

"Gestern einen schönen Abend bei uns zu Hause. Privat geht eben auch", schreibt der TV-Star zu den brisanten Aufnahmen.

Seine Fangemeinde findet den Clip jedoch alles andere als witzig, kann die ausgelassene Stimmung überhaupt nicht nachvollziehen. "Kannst du eigentlich noch in den Spiegel schauen?", fragt deshalb ein User.

Robert Geiss fasst Tänzerin unmittelbar unter die Brust

Seine Fans finden das Verhalten des 62-Jährigen absolut daneben und verurteilen die Aktion.
Seine Fans finden das Verhalten des 62-Jährigen absolut daneben und verurteilen die Aktion.  © Marcus Brandt/dpa

Eine andere Userin findet für die Szenerie noch drastischere Worte. "Das ist ekelhaft. (...) Demnächst kommen Pornofilme."

Allerdings: Bei dem Po-Klatscher soll es in dem Video nicht bleiben ... Ebenfalls auffällig ist die rechte Hand des 62-Jährigen, die unmittelbar unter der rechten Brust einer Tänzerin klebt.

"Ungefragt und ohne Einverständnis (man sieht im Video ganz klar, dass ihr das unangenehm ist und sie versucht, sich aus der Situation zu befreien) einer Frau an die Brüste zu fassen, ist schon hart! Es widerspricht allen Regeln, die mittlerweile in unserer Gesellschaft gelten und vor allem akzeptiert sein sollten", stellt ein User klar.

Rund um DFB-Blamage gegen Paraguay: Robert Geiss zettelt diese Uralt-Debatte an und liegt falsch
Robert Geiss Rund um DFB-Blamage gegen Paraguay: Robert Geiss zettelt diese Uralt-Debatte an und liegt falsch

Ob Ehefrau Carmen selbst Teil der Party gewesen war, ist derzeit unklar. Sich offiziell zu Wort gemeldet und das Verhalten erklärt hat Robert Geiss bislang noch nicht.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Robert Geiss, Marcus Brandt/dpa

Mehr zum Thema Robert Geiss: