Nächstes Drama bei AYTO sorgt für Geschrei: "Dümmsten Leute aus dem Reality-TV sind hier"

Drama bei "Are You The One? Realitystars in Love". Während sich die einen über eine verkaufte Match-Box aufregen, weihen die anderen den Boom-Boom-Room ein.

Von Mila Martinez

Koh Samui (Thailand) - Halbzeit bei "Are You The One? Realitystars in Love" und ein Drama jagt das nächste: Nachdem der Ärger rund um die Exklusivität verschiedener Paare vergangene Sendung für Furore gesorgt hatte, führt der erneute Verkauf der Matchbox-Entscheidung von Nikola (28) und Laura M. (33) für Aufregung.

Lars (27) ist von "seiner Gabi" und ihrer Entscheidung, die Matchbox zu verkaufen, maßlos enttäuscht. © RTL Auch Gabi (23) darf sich über 20.000 Euro im eigenen Portemonnaie freuen, während der Rest nur noch um 110.000 Euro spielt. "Hat keinen Sinn mehr", findet nicht nur Nadja (24). Und nachdem sich vor allem Tara (31) und Jenny (25) wegen des Verkaufs lautstark angeschrien hatten, bringt es Lars (27) in einem Satz schließlich auf den Punkt: "Die dümmsten Leute aus dem Reality-TV sind heute hier in der Villa." "Laura Blond" (28) und Nadja haben die verlorenen Moneten hingegen recht schnell wieder vergessen und knutschen gleichzeitig, ganz im Sinne ihres angekündigten "Hot Girl Summer", mit Antonino (27) herum. Sex will die 24-Jährige allerdings mit ihrem quasi Verflossenen Nikola - hä? Auch der Tattoo-Fan ist verwirrt und geht lieber mit Laura M. ins Bett. Are You The One? Realitystars in Love Lukas macht "Are You The One"-Geständnis: "Ich sag's euch ganz ehrlich" Das Drama macht schließlich auch vor der Matching-Night keinen Halt. Selbst die Verwirrung ist verwirrt, als sich "Laura Blond" und Nicola plötzlich am iPad-Altar einfinden und (natürlich) ordentlich anzicken. Während niemand versteht, was die beiden da vorne eigentlich machen, schreien sich ebenso Jenny und Tara erneut lauthals an.

Wenigstens gehen am Ende ganze fünf Lichter an - so viele wie noch nie.

Nadja (24, r.) und "Laura Blond" (28) geben ordentlich Gas in der Villa. © RTL

Diese Entscheidung hat keiner verstanden: Nikola (28) und Laura L. (28) streiten sich eigentlich dauernd, sitzen in der Matching Night aber plötzlich nebeneinander. Alle sind sich aber einig: Da war der liebe Nikola einfach mal wieder verwirrt und wollte eigentlich Laura M. (33) wählen. © RTL

Für den Speicheraustausch, den er sich bei der Beachparty gewünscht hat, sorgt Lukas (29) selbst. Erst knutscht der Loverboy von Jenny mit Nadja (24, r.), anschließend aber auch mit Laura L. (28, l.). © RTL

Wenn's um Geld geht ...

Boom-Boom-Room wird eingeweiht

Mit "drei schönen Runden" haben Gabi (23) und Lars (27) den Boom-Boom-Room eingeweiht. Zu wenig für den Geschmack der 23-Jährigen. © RTL Grund zum Feiern? Nun ja. Statt einer richtigen Party gibt es mal wieder Drama und Lästereien am laufenden Band. Außer Gabi lässt niemand so richtig die "Sau raus", wie es sich Marc-Robin (29) gewünscht hatte. Are You The One? Realitystars in Love Schock bei AYTO: Alles fake! Diese zwei Realitystars haben alle hopsgenommen Immerhin weiht die 23-Jährige gemeinsam mit Lars den Boom-Boom-Room ordentlich ein. In drei Runden hat sich der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat schließlich in seinen wohlverdienten Schlaf gevögelt. Dementsprechend K.o. ist der 27-Jährige am nächsten Tag. Und ein Tag bei AYTO, der ohne neues Drama vergeht, ist ein verlorener Tag. So sorgt auch Jenny erneut für Aufregung, als sie ihren Lukas mal wieder eine Ansage macht, weil der bei der Party seine Hände nicht bei sich lassen konnte. "Chill mal dein Leben", kontert der 29-Jährige, der sich nicht nur einen Lapdance gegönnt und auch gegeben hatte. Ob diese "Bindung" jemals standhalten wird, weiß nur Jenny. Wobei - nicht mal die ist sich sicher und wechselt ihre Meinung wie ihre Unterhosen.

Moderatorin Sophia Thomalla (34) streut bei der Matching Night Salz in die Wunde und zeigt erneut auf, wie "dumm" die Gruppe ist. © RTL

Ozan (28) und Anastasia (24) werden durch Zufall in der Challenge zusammen gebracht und schließlich in die Matchbox gewählt. Sind die beiden ein "Perfect Match"? © RTL