Neues Tattoo, Körbchengröße, Fremdgehtipps: Katja Krasavice verrät intime Details
Leipzig - Rapperin Katja Krasavice (29) ist längst dafür bekannt, mit schlüpfrigen Details nicht hinterm Berg zu halten. In einer Frage-Runde mit ihren Fans packte die "Multimillionär"-Sängerin nun einmal mehr aus.
Gefragt wurde unter anderem zu den Vorlieben der Leipzigerin. So wollte ein Fan wissen, ob Katja "eher Dom oder Sub" (dominant oder unterwürfig) sei.
Klare Antwort der "Boss Bitch": "Ich bin allgemein ein eher dominanter Mensch."
Von den Bezeichnungen scheint die 29-Jährige dabei jedoch wenig zu halten, sagte sogar, dass sie diese hasse. "Finde das ja so unsexy." Gleichzeitig legte sie auch in Bezug auf ihre Männer nach und erklärte: "Es ist einfach Gesetz, dass ein Mann auf mich hört. Und wenn er es nicht macht, klatscht's."
Dass sich Katja niemals einem Mann unterordnen wolle, hatte sie in der Vergangenheit bereits mehr als einmal klargestellt. So hatte sie erst im Sommer mit der Ansage für Aufsehen gesorgt: "Kein Mann wird es jemals schaffen, mir ein Baby anzuhängen."
In der Fragerunde verriet sie zudem, dass sie sich demnächst ein Arschgeweih stechen lassen wolle (Zitat: "Mein nächstes Tattoo kommt über meinen Ass") und auch ihre Körbchengröße gab sie preis. Diese soll inzwischen eine 70F betragen.
Katja Krasavice: "Würde Fremdgehen in 99,9 Prozent der Fälle nicht verzeihen"
Doch auch einige Ratschläge hatte die "Boss Bitch" für ihre Follower parat. So wollte eine Userin wissen, was sie tun solle, wenn ihr Freund fremdgehe und sie ihn nicht loslassen könne.
Katjas Antwort: "Du kannst ihm verzeihen, ist am Ende deine Entscheidung!"
Dies würde sie jedoch an eine Bedingung knüpfen. "Du betrügst ihn ab jetzt mindestens einmal."
Dass sie Gleiches mit Gleichem vergelten wolle, begründete die Sängerin dabei damit, der Seitensprung nicht nur respektlos sei. "Dass er dich betrogen hat, bricht dich und auch deine künftigen Beziehungen."
Sie selbst gab dabei zu, dass sie "Fremdgehen in 99,9 Prozent der Fälle nicht verzeihen" würde.
Titelfoto: Bildmontage/ Christoph Soeder/dpa/Instagram/Katjakrasavice