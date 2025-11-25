Neues Tattoo, Körbchengröße, Fremdgehtipps: Katja Krasavice verrät intime Details

Leipzig - Rapperin Katja Krasavice (29) ist längst dafür bekannt, mit schlüpfrigen Details nicht hinterm Berg zu halten. In einer Frage-Runde mit ihren Fans packte die "Multimillionär"-Sängerin nun einmal mehr aus.

Auch die Körperstelle für ihr nächstes Tattoo verriet Katja Krasavice (29) in der Frage-Runde. © Instagram/katjakrasavice

Gefragt wurde unter anderem zu den Vorlieben der Leipzigerin. So wollte ein Fan wissen, ob Katja "eher Dom oder Sub" (dominant oder unterwürfig) sei.

Klare Antwort der "Boss Bitch": "Ich bin allgemein ein eher dominanter Mensch."

Von den Bezeichnungen scheint die 29-Jährige dabei jedoch wenig zu halten, sagte sogar, dass sie diese hasse. "Finde das ja so unsexy." Gleichzeitig legte sie auch in Bezug auf ihre Männer nach und erklärte: "Es ist einfach Gesetz, dass ein Mann auf mich hört. Und wenn er es nicht macht, klatscht's."

Dass sich Katja niemals einem Mann unterordnen wolle, hatte sie in der Vergangenheit bereits mehr als einmal klargestellt. So hatte sie erst im Sommer mit der Ansage für Aufsehen gesorgt: "Kein Mann wird es jemals schaffen, mir ein Baby anzuhängen."

In der Fragerunde verriet sie zudem, dass sie sich demnächst ein Arschgeweih stechen lassen wolle (Zitat: "Mein nächstes Tattoo kommt über meinen Ass") und auch ihre Körbchengröße gab sie preis. Diese soll inzwischen eine 70F betragen.