Nach Fremdgeh-Vorwürfen: Yvonne Woelke bringt neuen Song raus

Hamburg/Berlin - Ausgerechnet dieses Reality-TV-Format will Yvonne Woelke (46) jetzt musikalisch begleiten.

Immer wieder geraten Emmy Russ (25, l.), Yvonne Woelke (46) und Peter Klein (57, r.) im Format "Forsthaus Rampensau Germany" aneinander. © Joyn

"Ich habe eine kleine Überraschung für euch", wandte sich die ehemalige Schauspielerin am Montag an ihre Instagram-Follower. Zu hören ist ein Schnipsel ihres neuen Songs für das TV-Format "Forsthaus Rampensau Germany", in welchem die 46-Jährige aktuell zusammen mit ihrem Partner Peter Klein (57) auf ProSieben zu sehen ist.



"Ich dachte mir, das geile Format braucht natürlich auch einen geilen Song", so Yvonne, die sich vom Set des dazugehörigen Musikvideos meldete. "Der Song ist richtig cool geworden, also feiert ihn mit mir."

Doch findet sie das Format wirklich so "geil", wie sie es in ihrer Aussage betont? Oder ist der Song lediglich ein Versuch, ihre Karriere als Sängerin weiter voranzutreiben?

Schließlich sorgte Yvonne zuletzt vor allem durch ihren und Peters Streit mit Emmy Russ (25) für Schlagzeilen, die aktuell ebenfalls Teilnehmerin bei "Forsthaus Rampensau" ist. Sie wirft dem Paar nicht nur eine Fake-Beziehung vor, sondern auch, dass Yvonne in einem weiteren Format - das noch nicht ausgestrahlt wurde - Peter fremdgegangen sein soll.

"In einer Sendung, die bald herauskommt, hat sie mit einem anderen Mann angebandelt, den sie toll fand. Ihm hat sie gesagt, dass sie Single sei", so Russ. Um welches Format es sich dabei handeln soll, ist nicht bekannt.