Pikante Sex-Beichte von Pietro Lombardi: Das treibt er mit Laura im Schlafzimmer

Köln - Dass es zwischen Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (29) in Sachen Intimität gut funktioniert, beweisen nicht zuletzt ihre beiden Söhne. Im Netz gewährte der Sänger jetzt einen detaillierten Blick durchs Schlafzimmer-Schlüsselloch!

Da ließ sich die Community natürlich nicht zweimal bitten. Schon nach kurzer Zeit lief das Ganze so weit aus dem Ruder, dass Pietro auf die Bremse treten musste. "Ey, ihr kleinen Perversen", schrieb er vielsagend in seiner Story.

Am späten Mittwochabend hatte der ehemalige Gewinner von " Deutschland sucht den Superstar " seine zahlreichen Follower auf Instagram mal wieder zu einer seiner berühmt-berüchtigten Fragerunden ohne Tabus aufgerufen.

Das Promi-Paar hat in seiner langjährigen On-off-Beziehung schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Ihre beiden Söhne sind dabei wohl das größte Glück. © Instagram/pietrolombardi (Screenshot)

Aus seiner Sicht gebe es viele gute Sachen "die Mann und Frau happy machen" und die sich schön mit einem intimen Abend verbinden lassen. Weiter ins Detail ging der ehemalige Pizzabäcker nicht. Man solle aber auf jeden Fall "nichts überstürzen".

Die wichtigsten Voraussetzungen für Matratzensport bleiben für ihn auch weiterhin Kommunikation und Vertrauen. Nur 08/15-Geschlechtsverkehr mit denselben ein bis zwei Stellungen kommt für Pietro nicht infrage. "Es wird dann schnell zu normal."

Eine weitere Frage drehte sich darum, ob der "Bella Donna"-Interpret beim Liebesakt schon mal an jemand anderen gedacht habe? Seine Antwort garnierte Pie mit einem süßen Kompliment an seine Laura. Er schrieb: "Wenn deine Frau gut ist, gibt es keinen Grund, an andere zu denken." Läuft.

Zum Abschluss seiner pikanten Fragerunde verabschiedete sich der Dreifach-Papa noch höchstpersönlich von seinen Fans. Spürbar geschockt resümierte er: "Hätte ich alle Fragen von euch beantwortet, hätte ich auch Pornos drehen können!"