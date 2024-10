Ist das Liebes-Aus damit besiegelt? Pietro Lombardi hat Entschuldigungs-Video gelöscht!

Von seinem Video vom vergangenen Donnerstagabend fehlt auf der Instagram-Seite von Pietro Lombardi wieder jede Spur. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Knapp drei Wochen hielt "Pie" im Fokus der Gewalt-Vorwürfe die Füße still - bis er sich am Donnerstagabend in einem sechsminütigen Video bei seinen Fans und seiner Verlobten entschuldigt hatte.

Inzwischen scheint der DSDS-Juror das Video aber wieder offline genommen zu haben! Von seiner emotionalen Beichte und dem Eingeständnis, ein "Arschloch" gewesen zu sein, fehlt plötzlich jede Spur.

Innerhalb kürzester Zeit scheint es sich der Halbitaliener also doch anders überlegt zu haben. Denn: Laura soll ihre bessere Hälfte fast schon zu der öffentlichen Entschuldigung gedrängt haben. Sogar von einem geheimen Deal soll laut BILD die Rede gewesen sein!

Demnach soll die Düsseldorferin den Sänger vor die knallharte Wahl gestellt haben: Entschuldigung oder Trennung! Trotz tagelanger Bemühungen die richtigen Worte zu finden und sich bei seinen Fans und RTL als liebevollen Familienvater zu inszenieren, scheint die Rechnung des Dreifach-Papas überhaupt nicht aufgegangen zu sein.