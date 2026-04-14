"Ich hab’ Hass": Nach diesen Bildern von ihrem Partner kippt bei Charleen die Stimmung

Kreta (Griechenland) - Nach dem ersten Lagerfeuer in Folge 4 von " Temptation Island " geraten gleich zwei Paare ordentlich ins Wanken. Besonders Charleen (21) & Etienne (22) sowie Loucia (23) & Dominik (26) müssen die ersten harten Bilder erst einmal verdauen.

Charleen (21) ist von Etiennes Bildern aus der Männervilla entsetzt. © Screenshot RTL+

Etienne muss mit ansehen, wie seine Freundin Charleen in der Frauenvilla sehr körperlich wird, immer wieder engen Kontakt zu den Verführern sucht, in anderen Armen liegt und dabei auch mit Komplimenten nicht spart.

Besonders ein Detail lässt den 22-Jährigen fassungslos zurück: Der neue Verführer Kev scheint kein Unbekannter für Charleen zu sein. Etienne erklärt irritiert: "Ich wusste, dass Kev sie angeschrieben hat […], aber dass die sich treffen wollten, das ist mir komplett neu."

Gleichzeitig macht er klar, wie es für ihn weitergeht: "Ich habe meine Grenze klar gesetzt. Wenn Charleen sich bis zum dritten Lagerfeuer nicht ansatzweise geändert hat, kriegt sie von mir auf jeden Fall den Laufpass."

Charleen selbst sieht das Ganze komplett anders. Sie fühlt sich von Etienne verraten und erkennt kein eigenes Fehlverhalten.

Der 22-Jährige spricht bei den Verführerinnen offen über seine sexuellen Vorlieben und packt sogar eine intime Bettgeschichte mit seiner Ex aus. Für Charleen ein absolutes No-Go: "Ich hab’ Hass […] bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt den Rache-Knopf drücken soll."