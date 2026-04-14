"Ich hab’ Hass": Nach diesen Bildern von ihrem Partner kippt bei Charleen die Stimmung
Kreta (Griechenland) - Nach dem ersten Lagerfeuer in Folge 4 von "Temptation Island" geraten gleich zwei Paare ordentlich ins Wanken. Besonders Charleen (21) & Etienne (22) sowie Loucia (23) & Dominik (26) müssen die ersten harten Bilder erst einmal verdauen.
Etienne muss mit ansehen, wie seine Freundin Charleen in der Frauenvilla sehr körperlich wird, immer wieder engen Kontakt zu den Verführern sucht, in anderen Armen liegt und dabei auch mit Komplimenten nicht spart.
Besonders ein Detail lässt den 22-Jährigen fassungslos zurück: Der neue Verführer Kev scheint kein Unbekannter für Charleen zu sein. Etienne erklärt irritiert: "Ich wusste, dass Kev sie angeschrieben hat […], aber dass die sich treffen wollten, das ist mir komplett neu."
Gleichzeitig macht er klar, wie es für ihn weitergeht: "Ich habe meine Grenze klar gesetzt. Wenn Charleen sich bis zum dritten Lagerfeuer nicht ansatzweise geändert hat, kriegt sie von mir auf jeden Fall den Laufpass."
Charleen selbst sieht das Ganze komplett anders. Sie fühlt sich von Etienne verraten und erkennt kein eigenes Fehlverhalten.
Der 22-Jährige spricht bei den Verführerinnen offen über seine sexuellen Vorlieben und packt sogar eine intime Bettgeschichte mit seiner Ex aus. Für Charleen ein absolutes No-Go: "Ich hab’ Hass […] bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt den Rache-Knopf drücken soll."
Loucia und Dominik: Nach den Bildern bröckelt die Beziehung
Auch bei Loucia und Dominik aus Hamburg hängt der Haussegen nach dem Lagerfeuer schief. Loucia muss mit ansehen, wie Dominik die Nähe zu einer bestimmten Verführerin sucht und die beiden innig miteinander tanzen.
Für sie ist das ein schwerer Schlag: "Der kann sich auf jeden Fall jetzt schon auf das Finale gefasst machen", sagt die 23-Jährige unter Tränen.
Doch auch Dominik zeigt sich schockiert über das, was er von Loucia sieht. Besonders ein Moment bleibt bei ihm hängen: "Das hat ja keine paar Minuten gedauert und schon hat sie ein' Striptease gekriegt", hält er fassungslos fest.
Genauso stört ihn Loucias Beliebtheit bei den Verführern und die Aufmerksamkeit, die sie dort genießt.
Seine klare Ansage: "Wenn sie weiter Scheiße baut, kann ich mir erst mal eine neue Wohnung suchen."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot RTL+