Playmate Melissa Sartor: "Es erfüllt mich, Menschen ein gutes Gefühl zu geben"

Playmate Melissa Sartor: "Es erfüllt mich, Menschen ein gutes Gefühl zu geben"
München - Die 30-jährige Melissa Sartor ist das Playmate in der aktuellen Juli-Ausgabe des Männermagazins Playboy. Nach einer langen Beziehung genießt sie nun erst einmal ihre Unabhängigkeit – auch in Sachen erotischer Fotoshootings.
Das erzählt die Friseurin im Interview mit dem Kult-Magazin.
"Für mich war das Shooting eine wunderschöne Erfahrung. Ich fühle mich sehr wohl in meinem Körper – und genau diese Leichtigkeit hat mir geholfen, mich vor der Kamera einfach fallen zu lassen und den Moment zu genießen", sagt Melissa Sartor im Interview in der aktuellen Playboy-Juli-Ausgabe.
Den Wunsch, eines Tages in diesem Heft zu landen, hegt die selbstbewusste gebürtige Offenburgerin schon fast ihr halbes Leben.
Bereits mit 16 Jahren – so berichtet sie weiter in dem Gespräch – hat sie angekündigt, eines Tages im Playboy zu sein.
Nun hat sie es geschafft – und symbolisiert ihrerseits das, womit sie das Magazin verbindet: moderne Weiblichkeit. In ihrem Beruf beschränkt sie sich jedoch nicht nur auf das Erscheinungsbild ihrer Kunden.
Diese sollen sich bei ihr auch wohlfühlen: "Ich liebe meinen Job sehr. Es erfüllt mich, Menschen ein gutes Gefühl zu geben", so die 30-Jährige weiter.
Neue Freiheit nach langer Beziehung: "Ich bin sehr glücklich als Single"
Ein gutes Gefühl hatte sie auch bei dem Termin mit dem Playboy-Fotografen Simon Bolz. Sie fühle sich laut eigener Aussage wohl in ihrem Körper – und hatte daher auch keine Probleme, sich selbstbewusst vor der Linse zu zeigen.
Die Freiheit, das überhaupt erleben zu können, ist nicht zuletzt auch Resultat ihrer letzten Partnerschaft. Genauer gesagt: den Folgen, nachdem diese beendet war.
"Ein prägender Moment war für mich die Entscheidung, mich nach einer langen Beziehung wieder ganz auf mich selbst zu konzentrieren. Da habe ich gesagt: Jetzt mache ich etwas nur für mich. Dazu zählte auch meine Bewerbung beim Playboy. Ich bin sehr glücklich als Single, aber auch sehr romantisch."
Für Männer, die eines Tages dennoch ihr Herz erobern wollen: Gute Gespräche bei einem Sonnenuntergang am Strand kommen bei dem Erotikmodel gut an. Vor allem, wenn der Mann auch mit Empathie und Humor überzeugen kann.
In der aktuellen Ausgabe erzählt Sartor auch über kleine Gesten der Freude, welchen Stellenwert Sex für sie hat und was sie sich vom Leben noch erhofft.
Weitere Motive von Melissa gibt es exklusiv unter: playboy.de/women/playmate-miss-juli-2027-melissa-sartor.
Titelfoto: Montage: Philip la Pepa + Simon Bolz, je für PLAYBOY Deutschland Juli 2026