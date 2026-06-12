Playmate Melissa Sartor: "Es erfüllt mich, Menschen ein gutes Gefühl zu geben"

München - Die 30-jährige Melissa Sartor ist das Playmate in der aktuellen Juli-Ausgabe des Männermagazins Playboy . Nach einer langen Beziehung genießt sie nun erst einmal ihre Unabhängigkeit – auch in Sachen erotischer Fotoshootings.

Melissa Sartor (30) fühlt sich laut eigener Aussage sehr wohl in ihrem Körper – und hatte daher beim Shooting wenig Probleme beim Posieren. © Simon Bolz für PLAYBOY Deutschland

Das erzählt die Friseurin im Interview mit dem Kult-Magazin.

"Für mich war das Shooting eine wunderschöne Erfahrung. Ich fühle mich sehr wohl in meinem Körper – und genau diese Leichtigkeit hat mir geholfen, mich vor der Kamera einfach fallen zu lassen und den Moment zu genießen", sagt Melissa Sartor im Interview in der aktuellen Playboy-Juli-Ausgabe.

Den Wunsch, eines Tages in diesem Heft zu landen, hegt die selbstbewusste gebürtige Offenburgerin schon fast ihr halbes Leben.

Bereits mit 16 Jahren – so berichtet sie weiter in dem Gespräch – hat sie angekündigt, eines Tages im Playboy zu sein.

Nun hat sie es geschafft – und symbolisiert ihrerseits das, womit sie das Magazin verbindet: moderne Weiblichkeit. In ihrem Beruf beschränkt sie sich jedoch nicht nur auf das Erscheinungsbild ihrer Kunden.

Diese sollen sich bei ihr auch wohlfühlen: "Ich liebe meinen Job sehr. Es erfüllt mich, Menschen ein gutes Gefühl zu geben", so die 30-Jährige weiter.