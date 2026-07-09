09.07.2026 10:34 Campino kritisiert Politik und Bürger: "Wir erwarten, dass die Krisen nur im Fernsehen sind"

Nicht nur Politiker sind den Bürgern gegenüber unehrlich - auch das Volk selbst. Dieser Überzeugung ist "Tote Hosen"-Sänger Campino im Playboy-Interview.

Von Marco Schimpfhauser

München - Am Mittwochabend spielten "Die Toten Hosen" das erste von zwei München-Konzerten vor 19.000 Fans auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz. Seit Donnerstag ist Frontmann "Campino" (Andreas Frege, 64) auch im Playboy zu sehen. Keine Panik, nicht wie auf dem "Reich & Sexy"-Album, sondern durchaus bekleidet. Wie in den Songs geht es auch in dem Interview um Politik und Gesellschaft.

In der aktuellen Playboy-Ausgabe zieht der Frontmann der "Toten Hosen", Campino (64), nicht nur mit Politikern ins Gericht. © Henning Kaiser/dpa Vor allem stört es des 64-Jährigen, dass die Politiker zunehmend mit Unehrlichkeit zu glänzen scheinen. Ähnlich schätzt er auch die öffentlichen Diskussionen über die jüngsten Krisen in Deutschland ein. Und das beschränkt er nicht nur auf die Politik: Auch die Bürger selbst würden sich eine Scheinwelt schaffen, um die Wahrheit besser ausblenden zu können. "Mir kommt es so vor, als würden wir erwarten, dass die Krisen der Welt gefälligst nur im Fernsehen stattfinden und wir keine Konsequenzen zu tragen haben", so der Düsseldorfer Punkrock-Sänger in der deutschen Ausgabe des aktuellen Playboys. "Dann schalten wir die Nachrichten aus und wollen, dass das Leben normal weitergeht, wundern uns aber, dass an der Tankstelle die Preise hochgehen." Playboy Playmate des Jahres 2026: Managerin Leonie wird zur sexy Ikone Dann schwenkt er doch auf die Regierenden um und kritisiert, dass denen nichts Besseres als eine Spritpreiserleichterung einfallen würde.

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