Mit 50 aufs Cover: Simone Ballack posiert im Playboy, um ein klares Zeichen zu setzen

München - "Am besten sollte man mit 60 noch aussehen wie eine 30-Jährige." Simone Ballack (50) hat die Nase voll von dem Druck, der Frauen auferlegt wird und möchte sich davon frei machen. Dafür macht sie sich auch im aktuellen Playboy frei.

Simone Ballack (50) hatte in der Vergangenheit bereits Anfragen des Playboy abgewiesen. Heute fühlt sie sich selbstbewusster im eigenen Körper. © Sabine Liewald für PLAYBOY Deutschland August 2026

Dass sie ab Donnerstag auf dem Cover des Männermagazins – und natürlich auch mit einer Bilder- und Interviewstrecke im Blatt – zu sehen sein wird, ist ein Statement.

Ein Zeichen gegen den Schönheitsdruck auf Frauen im Alter. Und mit diesen Fotos möchte sie zeigen, dass man sich genau davon auch befreien kann.

Vielleicht hat sie sich genau aus diesem Grund Zeit gelassen, ehe sie dem Kult-Magazin ihr Okay gab. Die gebürtige Kaiserslauterin hatte nämlich frühere Anfragen noch abgelehnt – doch jetzt scheint der Zeitpunkt richtig zu sein.

"Das Playboy-Cover ist ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk an mich selbst. Ich finde, das ist ein gutes Alter für diese Fotos, vor allem weil man ein ganz anderes Selbstbewusstsein hat als früher", so die Ex-Frau des einstigen Fußballstars Michael Ballack in der aktuellen Playboy-Ausgabe.

Diese neue Form der Selbstwahrnehmung war offenbar ein Prozess. Denn nach eigener Aussage hat sie ihren eigenen Körper früher ganz anders wahrgenommen.