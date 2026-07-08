Mit 50 aufs Cover: Simone Ballack posiert im Playboy, um ein klares Zeichen zu setzen
München - "Am besten sollte man mit 60 noch aussehen wie eine 30-Jährige." Simone Ballack (50) hat die Nase voll von dem Druck, der Frauen auferlegt wird und möchte sich davon frei machen. Dafür macht sie sich auch im aktuellen Playboy frei.
Dass sie ab Donnerstag auf dem Cover des Männermagazins – und natürlich auch mit einer Bilder- und Interviewstrecke im Blatt – zu sehen sein wird, ist ein Statement.
Ein Zeichen gegen den Schönheitsdruck auf Frauen im Alter. Und mit diesen Fotos möchte sie zeigen, dass man sich genau davon auch befreien kann.
Vielleicht hat sie sich genau aus diesem Grund Zeit gelassen, ehe sie dem Kult-Magazin ihr Okay gab. Die gebürtige Kaiserslauterin hatte nämlich frühere Anfragen noch abgelehnt – doch jetzt scheint der Zeitpunkt richtig zu sein.
"Das Playboy-Cover ist ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk an mich selbst. Ich finde, das ist ein gutes Alter für diese Fotos, vor allem weil man ein ganz anderes Selbstbewusstsein hat als früher", so die Ex-Frau des einstigen Fußballstars Michael Ballack in der aktuellen Playboy-Ausgabe.
Diese neue Form der Selbstwahrnehmung war offenbar ein Prozess. Denn nach eigener Aussage hat sie ihren eigenen Körper früher ganz anders wahrgenommen.
Erster Trip nach Portugal seit tödlichem Unfall von Sohn Emilio
Lange Beine, aber bei nur 1,70 Metern Körpergröße einen entsprechend kürzeren Oberkörper – das habe sie etwas verunsichert.
Dieses Mindset habe sich inzwischen gewandelt: "Ich habe jahrelang aus einer sehr schönen körperlichen Eigenschaft eine schlechtere gemacht – jetzt hat sich die Perspektive geändert", sagt Ballack im Interview mit dem Männer-Magazin.
Dass jetzt – theoretisch – die ganze Welt ihre Fotos sehen könne, macht ihr entsprechend wenig aus. Nach 28 in der Öffentlichkeit, sei ihr das ziemlich egal. Die Kinder wüssten Bescheid und über alles andere mache sie sich keine großen Gedanken.
In dem Interview geht es aber nicht nur um ihr Alter oder diese Aufnahmen, für die sie sich am Ende nun doch entschieden habe. Neben dem RTL-Dschungelcamp und ihre Ehe mit dem berühmten Ex-Fußballer geht es auch um Portugal.
Seit dem tödlichen Unfall ihres Sohnes Emilio Anfang August 2021 ist sie für das Playboy-Shooting zum ersten Mal wieder in dem Land zu Besuch. Von allen Orten auf der Welt habe sie sich jedoch ganz bewusst dafür entschieden. "Danach bin ich noch drei Tage ganz allein dort geblieben, weil ich für mich sein und Frieden schließen wollte."
Die August-Ausgabe des PLAYBOY erscheint am 9. Juli 2026. Weitere Motive exklusiv unter: www.playboy.de/coverstars/simone-ballack-august-2026.
Titelfoto: Montage: Sabine Liewald für PLAYBOY Deutschland August 2026 (2)