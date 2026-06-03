Guck mal, was du verpasst, Jason Derulo! Schlönvoigt-Ex macht sich nackig
Berlin - Uff! Hanna Weig (30) geizt nicht mit ihren Reizen und lässt im Playboy die Hüllen fallen. Spätestens jetzt wissen die Fans auch, warum die Mama einer Tochter beim Nackedeiportal BestFans unterwegs ist: Nacktsein steht ihr.
"Ich möchte mit dem Shooting zeigen, dass man als Frau zum eigenen Körper stehen und sich freizügig zeigen darf. Das zeigt Stärke und Selbstwertgefühl", erklärt die brünette Beauty im Interview mit dem Playboy.
Mit dem Shooting erfüllt sich die 30-Jährige einen Lebenstraum. Schon länger habe das auf der Bucketlist gestanden - auch, wenn Aktshooting auch für sie Neuland ist.
"Jetzt mit 30 fühle ich mich zu hundert Prozent als Frau. Ich stehe mitten im Leben, habe viel erlebt und bin beruflich da, wo ich hinwollte. Vor allem aber fühle ich mich reif und gleichzeitig sexy und jung."
Einer könnte sich bei dem Anblick besonders ärgern: Popstar Jason Derulo (36). Richtig, der Jason Derulo! Ein Jahr lang waren die beiden mehr oder weniger ein Paar.
"Ich habe die Beziehung im Februar beendet. Wir hatten zu unterschiedliche Lebensstile. Ich wünsche mir ein ruhiges, bodenständiges Familienleben. Das war mit einem Superstar schwierig", erklärte die Bayerin vergangenes Jahr der Bild zum Liebes-Aus.
Hanna Weig ist wieder Single
Lange trauern um die gescheiterte Beziehung musste die Schlönvoigt-Ex aber nicht. Mit dem Justizvollzugsbeamten Anton trat der nächste Mann in ihr Leben. Doch mittlerweile ist auch der Normalo wieder Geschichte.
Sie ist wieder zu haben: "Ich glaube, ich fand es aufregend, dass er das komplette Gegenteil von Jason war. Aber wenn ein Mann mein Leben nicht einfacher macht, mir nichts abnimmt, sondern ich mich um ihn wie um ein zweites Kind kümmern muss, dann bleibe ich lieber Single", so Weig im Playboy.
Öffentlich bekannt wurde die Influencerin vor allem aber durch ihre Beziehung mit GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (39), mit dem sie auch eine gemeinsame Tochter hat. Vier Jahre lang war das einstige Power-Couple zusammen, davon drei Jahre verheiratet.
Hüllenlos bringt das Model als Playboy-Cover (Juli-Ausgabe) nun vermutlich weitere Männer erst recht um den Verstand. Weitere Motive exklusiv unter: playboy.de/coverstars/hanna-weig-juli-2026
Titelfoto: Philip la Pepa für PLAYBOY Deutschland Juli 2026