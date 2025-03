Polizei fand ihn mit Tüte auf dem Kopf: Mann stirbt nach Fetisch-Date mit OnlyFans-Model

Escondido (USA) - Es sollte ein erotisches Treffen werden, doch es endete in einem Albtraum! In Kalifornien starb ein Mann (55) nach einem Date mit OnlyFans-Model Michaela Brashaye R. (31). Diese wurde jetzt wegen Mordes angeklagt.

Michaela Brashaye R. (31) wurde wegen Mordes angeklagt, nachdem ein Mann nach einem Date mit ihr verstorben ist. © Screenshot/Facebook/True Crime Trending

Als die alarmierten Polizisten an jenem Tag im April 2023 das Haus von Michael Dale im kalifornischen Escondido betraten, fanden sie erschreckende Szenen vor: Die 31-jährige Michaela war über den 55-Jährigen gebeugt und versuchte ihn wiederzubeleben, während der Mann mit einer zugeklebten Plastiktüte auf dem Kopf leblos auf dem Boden lag.

Dale wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, wo er etwa einen Tag später für hirntot erklärt wurde. Kurz darauf wurden laut der San Diego Union Tribune die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt.

Jetzt, etwa zwei Jahre später, muss sich das OnlyFans-Model wegen des Verdachts auf Mord zweiten Grades verantworten. Michaelas Anwalt plädiert darauf, dass seine Mandantin den Tod des 55-Jährigen niemals beabsichtigt hatte und das Ganze ein schrecklicher Unfall war.

Kennengelernt hatten sich die beiden zunächst über eine Website, die für Escort- oder Stripper-Dienste genutzt wird. Darauf folgten viele Textnachrichten und Telefonate, in denen der Kalifornier schnell seinen Wunsch nach Fetisch-Handlungen äußerte. So soll er die 31-Jährige beispielsweise gebeten haben, ihn wie eine Mumie in Frischhaltefolie zu wickeln und ihm ein Paar Damenstiefel an die Füße zu kleben.