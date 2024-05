Porno-Star aus Koma erwacht: Ihr Zustand bricht ihren Fans die Herzen!

Emily Willis (25) hat auf Instagram mehr als 2,2 Millionen Follower! © Montage: Instagram/emilywillisx3

Anfang Februar war das Erotik-Sternchen - Willis zählt(e) zu den absoluten Topstars der Branche - in eine Klinik in Thousand Oaks (US-Bundesstaat Kalifornien) eingeliefert worden. Nach einem Herzstillstand verbrachte sie mehr als zwei Monate in einem Koma!



Litzy Lara Banulos, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, befand sich damals in einer Rehabilitationsklinik, soll zum Zeitpunkt ihres Herzstillstandes aber nicht unter Drogeneinfluss gestanden haben.

Inzwischen ist die 25-Jährige wieder bei Bewusstsein, Angaben ihrer Familie zufolge ist ihr gesundheitlicher Zustand aber immer noch besorgniserregend.

"Emily zeigt einige Anzeichen von Reaktionsfähigkeit, wie z. B. Eye-Tracking, ist aber immer noch nicht in der Lage zu kommunizieren", teilte ihr Bruder Michael vor einigen Tagen auf der für sie ins Leben gerufenen GoFundMe-Page mit.

Dort hatte die Familie um Spenden gebeten, um die steigenden Arztkosten bezahlen zu können.