Pornostar Emily Willis (25) ist pleite: Jetzt müssen die Fans ran

Mit erotischen Bildern wie diesen präsentiert sich Sex-Influencerin Emily Willis (23) im Netz. © Instagram/emilywillisx3

Offenbar wegen einer Überdosis musste die 25-Jährige Anfang Februar ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Zwar scheint Emilys Genesung Fortschritte zu machen, jedoch steigen die Arztkosten in ungeahnte Höhen. Emily sei weitgehend pleite und daher nun dringend auf ihre Eltern angewiesen.

Zuerst ließ sich das Erotik-Model in einer bekannten Reha-Einrichtung für Prominente im kalifornischen Malibu behandeln. Danach war sie in einer medizinischen Einrichtung in Thousand Oaks untergebracht.

"Emily bestreitet einen unglaublich harten und unvorhergesehenen Kampf", sagte ihr Vater gegenüber TMZ.

Um die hohen Pflegekosten stemmen zu können, hat die Familie inzwischen eine GoFundMe-Seite eingerichtet.

Fans haben dort bereits über 15.000 US-Dollar beigesteuert. Emilys Familie strebt ein Spendenziel von 60.000 Dollar an.