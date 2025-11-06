Reality-Star teilt aus: "Ich will mit Eva gar nichts zu tun haben, die ist der letzte Dreck"
Berlin - Formattechnisch wurde es zuletzt ruhig um Skandal-Realitystar Walentina Doronina (25), doch das wird sich bald wieder ändern. Denn die 25-Jährige gibt bereits einen Ausblick darauf, mit wem sie aktuell wieder Zoff hat.
"Ich will mit Eva gar nichts zu tun haben, die ist der letzte Dreck unter meinen Füßen, eine falsche Person", schießt Walentina in Richtung Eva Benetatou (33).
Beide wurden als Team für die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau" (startet am 13. November) zusammengesteckt - ohne davor voneinander zu wissen.
Zwischen den beiden Ladys fließt aktuell böses Blut, wie die 25-Jährige TAG24 im Rahmen eines Screenings verriet.
"Ich habe sie nach der Geschichte mit Serkan verteidigt wie eine Löwin und im Endeffekt hat sie mir das Messer so tief in den Rücken gesteckt."
Gemeint ist der One-Night-Stand von Eva mit Serkan Yavuz (32), der zum Zeitpunkt der Affäre mit seiner Frau Samira (31) zusammen war.
Die Essenerin machte ihrer Kontrahentin auch direkt ein Angebot: "Wenn mal wieder ein Boxkampf existiert, kann ich gern mit ihr in den Ring steigen." Beide kämpften bereits 2024 bei "Fame Fighting", Walentina gewann damals gegen Hati Suarez (25), Eva gegen Emmy Russ (26).
Walentina Doronina schießt auch gegen ihre ehemalige Freundin Paulina Ljubas
Allgemein schaue die ehemalige "Ex on the Beach"-Teilnehmerin nur noch selten Reality-Shows, "weil vieles Fake geworden ist". "Jeder verkauft jeden in diesem Business."
Auch an ihrer ehemaligen Freundin Paulina Ljubas (28) lässt Walentina kein gutes Haar. "Wir waren eigentlich gut befreundet – bis Tommy an ihre Seite kam."
Die 28-Jährige ist in der diesjährigen "Sommerhaus der Stars"-Staffel zu sehen, bekommt dort allerdings von den Zuschauern starke Kritik ab.
"Karma is a bitch, es kommt immer alles im Leben zurück", gibt sich die 25-Jährige ein wenig schadenfroh.
Titelfoto: Montage: Joyn/Svenja Blobel, Julien Röder