Heftiger AYTO-Streit sorgt für Furore: "Geh doch zu irgendeinem anderen Schw***!"

Von Annika Rank

Koh Samui (Thailand) - Exklusiv oder nicht exklusiv ... das ist hier die Frage: In der neuen Doppelfolge "Are You The One? Realitystars in Love" finden sich einige Pärchen - und trennen sich wieder schneller als man gucken kann.

Jenny (25) teilt in der Matching Night unverhältnismäßig heftig gegen Linda aus. © RTL Im Fokus steht dabei vor allem Jenny (25), die seit einigen Stunden "exklusiv" mit Lukas (29) ist besonders Konkurrentin Linda (23) mit Argusaugen beobachtet: "Sie springt von Mann zu Mann, das ist einfach 'ne richtig billige und peinliche Aktion." Sie redet sich in Rage: "Chill doch mal deine Eier, geh doch zu irgendeinem anderen Schw***! Keiner will dich haben, hab bisschen Stolz." In der Matching Night eskaliert die Situation dann: Als Linda sich zu Jennys Anschuldigungen äußern will und diese ihr immer wieder ins Wort fährt, fallen die schicksalhaften Worte: "Lass mich doch mal ausreden, du Giftzwerg!". Jenny schießt zurück: "Ach, würdest du gern so süß und klein sein und Kurven haben?" Der Reality-unerfahrenen Linda werden die fiesen Sticheleien ihrer Widersacherin schnell zu viel, sodass sie vor versammelter Gruppe vor Überforderung anfängt zu weinen. Und Jenny? Die macht sich über die Tränen lustig. Nicht nur die anderen Teilnehmenden, sondern sogar Moderatorin Sophia Thomalla (34) nehmen Linda daraufhin in Schutz. Are You The One? Realitystars in Love Schock bei AYTO: Alles fake! Diese zwei Realitystars haben alle hopsgenommen "Das was Jenny heute gemacht hat, war respektlos", schimpft Lars (27), während ein entsetzter Antonino (27) klare Worte findet: "(So ein Verhalten) hat im Reality TV nichts zu suchen!" Doch all das bewegt Jenny nicht dazu, sich zu entschuldigen oder ihr gemeines Verhalten zu reflektieren - im Gegenteil, sie scheint sogar stolz auf sich zu sein: Es sei kein Wunder, dass sie so austeilt, wenn man sie derart "aus der Reserve" locke.

Das ist selbst Sophia Thomalla (24) zu viel. © RTL

Linda (24) kommt mit den Anfeindungen nicht klar und bricht zusammen. © RTL

Gott sei Dank: "AYTO"-Exklusivitäten wieder aufgelöst

Sowohl Lukas (29) und Jenny ... © RTL Besonders übertrieben wirkt Jennys Ausraster angesichts der nach kürzester Zeit wieder gelockerten "Exklusivität" zwischen ihr und Lukas: "Es ist einfach nicht fair der Gruppe und des Spiels gegenüber". Und so bringt sie auch Tim und Dana (beide 27) dazu, ihre aufblühende Beziehung wieder zu öffnen. Mitgefangen, mitgehangen. Es gibt allerdings einige Regeln zu beachten: Die beiden Männer dürfen sich mit allen Frauen vergnügen ... abgesehen natürlich von Linda. Und im Fall von Tim auch von Laura L. (28). Achja, und von Nadja (24). Aber ansonsten wirklich mit allen! "Keine Fummeleien, kein Sex, keine Touch-Einheiten", legt Jenny weitere Grenzen fest. Tagsüber könne man machen was man will, abends schläft man dann aber zusammen im Pärchen-Bett. Are You The One? Realitystars in Love Die TV-Kamera sieht alles: "Sie hatte meine Latte in der Hand!" Inspiriert von dieser neu gewonnenen Freiheit will auch Laura L. ihren "exklusiven Vertrag" mit Nikola (28) wieder auflösen. "Ich will glaub ich meine Hoe Phase wieder haben", stellt die Blondine spontan fest. Und da ist sie sich mit dem tätowierten Casanova ausnahmsweise auch mal einig.

... als auch Dana und Tim (beide 27) lösen ihre "exklusiven" Kennenlernphasen wieder auf. © RTL