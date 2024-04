Schlag ins Gesicht für Amira Pocher? Diese Person ist mit Ex Olli unterwegs

Amira Pocher (31) war sieben Jahre mit Oliver Pocher (46) liiert. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/oliverpocher, Screenshot/Instagram/amirapocher

Die Tatsache bereitet der gebürtigen Österreicherin auch etwas Bauchschmerzen, wie sie jetzt in ihrem gemeinsamen Podcast "Liebes Leben" verrät. "Was machst du eigentlich, wenn ein Mola [Adebisi, ein Freund von Oliver Pocher, Anm. d. Red.] und ein Oli schlecht über mich reden? Stehst du dann auf und gehst weg?", will Amira von ihrem Bruder wissen.

Doch Hima kann seine jüngere Schwester beruhigen: "Vor mir machen sie das nicht." Allerdings würde er seinem Noch-Schwager Kontra geben und ihm den Spiegel vorhalten, sollte er mit seinen Sprüchen gegen Amira zu weit gehen.

Der Grund für die Diskussion: ein spontaner Männertrip nach London, um sich dort die Show des Komikers Ricky Gervais (62) anzusehen.

Mittlerweile könne die Moderatorin jedoch gut damit umgehen, dass Hima und der "Schwarz und Weiß"-Interpret noch so viel Zeit miteinander verbringen.

Das sei allerdings nicht immer so gewesen. Vor allem kurz nach der Trennung, als die VIVA-Legende eine Schlammschlacht anzettelte, habe Amira ein Problem damit gehabt.