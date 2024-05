Schlüpfrige Sex-Ansage vor Legenden-Dschungelcamp! "Ich werde mich dort fortpflanzen"

Köln - Das Lagerfeuer im Sommer-Dschungelcamp hat noch nicht einmal angefangen zu brennen, da hat der erste Teilnehmer bereits eine erste Sex-Ansage ausgeplaudert! Doch wer hat in Südafrika die schlüpfrigsten Absichten?

Neben Gigi Birofio kämpften auch Model Papis Loveday (47, m.) und Lucas Cordalis (56, r.) 2023 um die Dschungel-Krone. © Stefan Thoyah/RTL/dpa

Seit einigen Monaten ist klar: 13 Ex-Dschungelcamper bekommen im Sommer noch einmal die Chance, sich von einer ganz anderen Seite zu präsentieren.

Einer von ihnen hat es offenbar auf die Teilnehmerinnen abgesehen: Gigi Birofio (24)! Im Interview mit RTL verriet der Zweitplatzierte aus dem Vorjahr, sich in Südafrika "fortpflanzen" zu wollen.

Richtig gelesen! Der Ex-"Sommerhaus"-Kandidat will sich in der Sonderausgabe offenbar mit pikantem Busch-Sex belohnen. "Wir sind ja Menschen, wir müssen uns fortpflanzen und deshalb werde ich mich dort fortpflanzen", machte er deutlich.

Zwei alte Weggefährten können sich allerdings so gar nicht über seine Teilnahme am Legenden-Dschungel freuen: TV-Krawallnudel Walentina Doronina (24) und ihr On-Off-Verlobter Can Kaplan (27)!