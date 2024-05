Wegen Sommer-Dschungelcamp-Cast: Walentina Doronina und Can Kaplan schießen gegen RTL

Grund genug für die TV-Diva, ihrem Unmut freien Lauf zu lassen. Bei Instagram meint sie: "An diesem Beispiel merke ich einfach wieder mal, was für eine Doppelmoral in dieser Trash-TV-Welt herrscht!"

Denn wie der Kölner Sender bestätigt, wird auch TV-Macho Gigi Birofio (24) Teil der Dschungel-Show sein - und der ist seit dem "Sommerhaus" im letzten Jahr bekanntlich der Erzfeind von Walentina und Can. Sogar eine Handgreiflichkeit zwischen Gigi und Can war damals im TV zu sehen.

In einem Instagram-Kommentar hat Can Kaplan (27) gegen RTL geschossen. © Instagram/walentinadoroninaofficial (Screenshot)

Die Teilnahme von Erzfeind Gigi sei einfach nur lachhaft und peinlich.

Sieht auch Can so. Der schießt in einem Kommentar in Richtung RTL: "Euer Ernst? Gigi klatscht mir in einer Show ins Gesicht und ihr gebt diesem Typen nochmal eine Plattform - wow. Was muss noch passieren?"

Walentinas Schlussfolgerung ist daher auch denkbar einfach, wie sie mit einem ironischen Unterton anmerkt.

"Wenn du ins TV willst, dann würde ich auf jeden Fall raten: Hau einem richtig aufs Maul und schlag zu - das ist auf jeden Fall die beste Bewerbung für die nächsten Formate", stänkert die 23-Jährige.