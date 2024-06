Schock-Geständnis bei "Temptation Island", aber Vivis Reaktion macht fassungslos!

Phil (33) und Laura (26) müssen sich gemeinsam den Bildern der vergangenen zwei Wochen stellen. © Screenshot: RTL+

Denn während Laura gar keine Ahnung hat, wer oder was beim Date auf sie zukommt, erscheint plötzlich ihre Mutter. Die 26-Jährige bricht in Tränen aus und schluchzt: "Er hat nix Superschlimmes gemacht, aber viel Scheiße geredet." Von Phils Taten können sich beide am TV gemeinsam ein Bild machen: "Männer sind da halt ein bisschen primitiver", versucht Lauras Mutter ihre aufgebrachte Tochter zu besänftigen.

Für Phil gibt es einen Workshop, bei dem er lernen soll, sich mehr zu öffnen. Davon kann er beim finalen Lagerfeuer auch direkt Gebrauch machen. "Letztendlich, glaub ich, kann ich zu allem stehen, was ich hier gesagt habe", ist sich Phil sicher, doch stimmt das auch?

Als er sich selbst über das Sex-Leben mit Laura reden sieht, schlägt er erschrocken die Hand vor den Mund. "Schämst du dich?", will Moderatorin Lola Weippert (28) wissen und der 33-Jährige nickt. Als Laura Öl ins Feuer gießt und sagt, dass auch ihre Mutter die Ausschnitte gesehen hat, ist das Phil plötzlich "peinlich hoch drei".

"Ich will nicht, dass so was noch mal vorkommt", erklärt Phil weinend und wirft sich Laura in die Arme. Die beiden verlassen "Temptation Island" als Paar.