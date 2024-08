Sex-Ankündigung von Katie Price: Cora Schumacher soll sich bei Boxenluder nach Ralf erkundigt haben

"Mein Bruder rief mich an und sagte: 'Cora Schumacher hat mich angerufen.' Und ich sagte zu meinem Bruder, sie kann mich nur aus einem Grund anrufen. Es geht entweder darum, ob Ralf mit mir in Kontakt tritt oder um zu sehen, ob Ralf schwul ist", schildert sie.

Diese Behauptung und weitere stellt die Engländerin in einer Podcastfolge von James English auf.

Beste Freundinnen werden Katie Price (46) und Cora nach den jüngsten Enthüllungen wohl nicht mehr. © Bildmontage: Brett Cove/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa, Screenshot/Instagram/Cora Schumacher

Stattgefunden haben soll das Telefonat - nach Angaben von RTL - bereits vor zehn Jahren, kurz nach der Trennung von Cora und Ralf.

Schon während seiner aktiven Rennfahrer-Karriere soll es im Fahrerlager Gerüchte über die Homosexualität des 49-Jährigen gegeben haben.

Ganz besonders pikant: Katie Price wollte dem Vernehmen nach Sex mit Ralf haben! "Katie wollte unbedingt eine Nacht mit Ralf verbringen", erklärte Ex-Manager Willi Weber (82).

Zu wilden Szenen zwischen den Laken soll es aber offenbar nicht gekommen sein. Der Bruder von Michael Schumacher (55) soll fix eingeschlafen sein, heißt es. Eine Art Majestätsbeleidigung für Price, die daraufhin wild geworden sein soll. "Wer neben mir einschläft, der kann nur schwul sein", soll sie aus Frust in die Welt gesetzt haben.

Auch in ihrem Buch "Being Jordan: My Autobiography" behauptet die Britin, eine Affäre mit Ralf gehabt zu haben. "Ich streichelte ihm den Nacken, er legte seine Hand auf meine Brust. Aber das hatte nichts mit Sex zu tun. Es war, als würde er es nur machen, weil man es halt macht."

Inzwischen macht der ehemalige BMW-Pilot keinen Hehl mehr aus seinem Liebesleben. Am 14. Juli machte er seine Beziehung zu Partner Étienne (34) öffentlich.