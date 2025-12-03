So heiß kann ein Winter sein: Wer wird Playmate 2026?

München - Traditionell sorgt das Männermagazin Playboy im Winter für die vielleicht heißeste Wahl des Jahres. Zumindest innerhalb des eigenen Kosmos. Denn in der aktuellen Ausgabe stellt sich die Frage: Wer wird Playmate 2026?

Im Dutzend noch schöner: Zwölf selbstbewusste, attraktive Frauen wollen sich den Titel "Playmate des Jahres 2026" sichern. © Sacha Eyeland für PLAYBOY Deutschland

Drei Monate lang haben die Leser nun die Chance, ihre Stimmen abzugeben - und das nicht allein dafür, ihre persönliche Favoritin zu pushen.

Nicht nur warten Preise im Wert von 35.000 Euro auf die Teilnehmer. Als "unbezahlbar" sind vermutlich die beiden VIP-Tickets für die dazugehörige Award-Gala am 7. Mai im Casino Baden-Baden einzuordnen.

Dort treffen die Gewinner nicht nur auf zahlreiche Promis, mit denen sie am Tisch sitzen dürfen. Auch die Playmates sind von solch einem Event natürlich nicht wegzudenken.

Einfach unter playboy.de oder per Post mitmachen und Daumen drücken. Natürlich hofft jede der zwölf Kandidatinnen darauf, die erotische Schönheitskönigin des Jahres werden zu können.

Luna Piombanti, Miss September, möchte beispielsweise gewinnen, "weil es die ideale Chance ist, meine Weiblichkeit zu feiern und andere dazu zu inspirieren, sich sexy und selbstbewusst in ihrer Haut zu fühlen".