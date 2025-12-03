So heiß kann ein Winter sein: Wer wird Playmate 2026?
München - Traditionell sorgt das Männermagazin Playboy im Winter für die vielleicht heißeste Wahl des Jahres. Zumindest innerhalb des eigenen Kosmos. Denn in der aktuellen Ausgabe stellt sich die Frage: Wer wird Playmate 2026?
Drei Monate lang haben die Leser nun die Chance, ihre Stimmen abzugeben - und das nicht allein dafür, ihre persönliche Favoritin zu pushen.
Nicht nur warten Preise im Wert von 35.000 Euro auf die Teilnehmer. Als "unbezahlbar" sind vermutlich die beiden VIP-Tickets für die dazugehörige Award-Gala am 7. Mai im Casino Baden-Baden einzuordnen.
Dort treffen die Gewinner nicht nur auf zahlreiche Promis, mit denen sie am Tisch sitzen dürfen. Auch die Playmates sind von solch einem Event natürlich nicht wegzudenken.
Einfach unter playboy.de oder per Post mitmachen und Daumen drücken. Natürlich hofft jede der zwölf Kandidatinnen darauf, die erotische Schönheitskönigin des Jahres werden zu können.
Luna Piombanti, Miss September, möchte beispielsweise gewinnen, "weil es die ideale Chance ist, meine Weiblichkeit zu feiern und andere dazu zu inspirieren, sich sexy und selbstbewusst in ihrer Haut zu fühlen".
Playmate 2026: Wer wird die Nachfolgerin von Gitta Saxx und Co.?
Doch es geht nicht nur um Statement-Siege. Manchmal geht es auch einfach nur darum, beruflich auf ein neues Level zu gelangen.
"Ich möchte Playmate des Jahres werden, weil es mir neue Türen im Model-Business öffnen könnte. Mein Ziel ist es, anderen Menschen etwas zurückzugeben - und das kann ich nur, wenn ich selbst weiterwachse und mich neuen Herausforderungen stelle", gesteht die März-Schönheit Delia Thranberend.
Laura Krampitz, das Februar-Playmate, sieht sogar eine besondere Botschaft hinter dem Titel: "Was wirklich berührt, ist Authentizität. Dieser ikonische Titel steht für weit mehr als äußere Schönheit - er steht für den Mut, ganz man selbst zu sein." Wahre Ausstrahlung entstünde ihrer Überzeugung nach durch Echtheit.
Und man reiht sich dabei auch in eine hochkarätige Liste früherer Preisträgerinnen ein. Unter anderem das Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx (Playmate des Jahres 1988), Influencerin Sarah Harrison (2015) oder Reality-TV-Star Stella Tiana Stegmann (2020).
Wer einen ganz genauen Blick auf die jungen Schönheiten werfen möchte, findet weitere Motive entweder am Donnerstag in der neuen Playboy-Ausgabe oder exklusiv unter www.playboy.de/pdj-wahl.
Titelfoto: Sacha Eyeland für PLAYBOY Deutschland