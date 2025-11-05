 1.314

35 Jahre Einheit, 35 sexy Playmates: So heiß kann man Wiedervereinigung feiern

Das 35. Einheits-Jubiläum nimmt das Männermagazin Playboy zum Anlass, über 20 Seiten Bilder mit 35 heißen Cover-Stars der vorigen Jahrzehnte erneut zu zeigen.

Von Marco Schimpfhauser

München - Heiße Körper statt Kalter Krieg: Zum 35. Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung feiert das Männermagazin "Playboy" die Einheit in der aktuellen Ausgabe mit 35 erotischen Cover-Stars aus Ost und West.

Mit von der erotischen Einheitsfeier-Partie sind unter anderem Sängerin Anna-Carina Woitschack (33) und Schauspielerin Désirée Nick (69, kleines Bild).
Mit von der erotischen Einheitsfeier-Partie sind unter anderem Sängerin Anna-Carina Woitschack (33) und Schauspielerin Désirée Nick (69, kleines Bild).  © Montage: Wilfried Wulff für PLAYBOY Deutschland September 2024 + Sacha Höchstetter für PLAYBOY Oktober 2023

Über 20 Seiten erstreckt sich die Fotoserie mit den sexy Schönheiten aus den 35 vergangenen Jahren.

Wie schwer die Bildauswahl gewesen sein muss, ist angesichts der zahlreichen Kandidatinnen wohl nur zu erahnen.

Aber es konnte eine spektakuläre Liste von Namen aus dem Playboy-Archiv zusammengestellt werden:

Doch was hat das alles mit dem Playboy zu tun? "Die deutsche Wiedervereinigung ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Mag man den Beziehungsstatus auch als 'Es bleibt kompliziert' bezeichnen, sprechen die Zahlen doch eine klare Sprache", so Florian Boitin, Geschäftsführer und Chefredakteur des Playboy Deutschland.

"Die deutsche Einheit brachte Millionen Menschen Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit - und dem deutschen Kult-Magazin jede Menge neue Fans", wie Boitin ehrlich ergänzt.

Mut und Persönlichkeit der Cover-Ikonen im Playboy-Fokus

Ein Wiedersehen gibt es in der aktuellen Ausgabe (kleines Bild) mit den Aufnahmen von Laura Müller (25) aus dem Jahr 2020.
Ein Wiedersehen gibt es in der aktuellen Ausgabe (kleines Bild) mit den Aufnahmen von Laura Müller (25) aus dem Jahr 2020.  © Montage: Thomas Fiedler für PLAYBOY Deutschland Februar 2020 + Bruno Bisang für PLAYBOY Deutschland September 2011

Aus diesem Grund wolle man in der Dezember-Ausgabe, die ab dem 6. November im Handel und online erhältlich ist, die "bezauberndsten Seiten der Einheit" noch einmal in Erinnerung rufen.

Man wolle man dabei nicht nur die optischen Vorzüge in den Mittelpunkt rücken, sondern besonders auch den Mut und die Persönlichkeit der jeweiligen Models unterstreichen.

Natürlich wird die aktuelle Ausgabe nicht nur ein sexy Bilderbuch, auch gibt es Interviews mit Schauspieler Henning Baum (53) und dem weltweit erfolgreichen Thriller- und Krimi-Autor Simon Beckett (65). Außerdem wird die Frage beantwortet, was den Deutschen wichtiger ist als Geld?

Über alledem stehen aber unangefochten die sexy Einheits-Bilder. Weitere Motive findet Ihr exklusiv unter: https://www.playboy.de/coverstars/die-35-schoensten-stars-wiedervereinigung-dezember-2025.

