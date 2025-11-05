35 Jahre Einheit, 35 sexy Playmates: So heiß kann man Wiedervereinigung feiern

München - Heiße Körper statt Kalter Krieg: Zum 35. Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung feiert das Männermagazin " Playboy " die Einheit in der aktuellen Ausgabe mit 35 erotischen Cover-Stars aus Ost und West.

Mit von der erotischen Einheitsfeier-Partie sind unter anderem Sängerin Anna-Carina Woitschack (33) und Schauspielerin Désirée Nick (69, kleines Bild). © Montage: Wilfried Wulff für PLAYBOY Deutschland September 2024 + Sacha Höchstetter für PLAYBOY Oktober 2023

Über 20 Seiten erstreckt sich die Fotoserie mit den sexy Schönheiten aus den 35 vergangenen Jahren.

Wie schwer die Bildauswahl gewesen sein muss, ist angesichts der zahlreichen Kandidatinnen wohl nur zu erahnen.

Aber es konnte eine spektakuläre Liste von Namen aus dem Playboy-Archiv zusammengestellt werden:

Magdalena Brzeska



Tina Ruland



Christine Theiss



Bonnie Strange

Mariella Ahrens



Simone und Sophia Thomalla



Yeliz Koc



Michelle



Gitta Saxx



Natalia Avelon



Claudelle Deckert



Cathy Hummels



Désirée Nick



Anna-Carina Woitschack



Elena Semechin



Jenny Elvers



Laura Müller



Isi Glück



und viele mehr.



Doch was hat das alles mit dem Playboy zu tun? "Die deutsche Wiedervereinigung ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Mag man den Beziehungsstatus auch als 'Es bleibt kompliziert' bezeichnen, sprechen die Zahlen doch eine klare Sprache", so Florian Boitin, Geschäftsführer und Chefredakteur des Playboy Deutschland.

"Die deutsche Einheit brachte Millionen Menschen Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit - und dem deutschen Kult-Magazin jede Menge neue Fans", wie Boitin ehrlich ergänzt.