TikTok-Sternchen "Ossi-Desii" im Playboy: Sexy Frauen trinken Bier und schrauben an Autos
München - Ihren gut 100.000 Followern ist sie als "Ossi-Desii" bekannt, jetzt baut Désirée Ludwig (26) aus Glauchau (Landkreis Zwickau) als Miss Februar im Playboy ihre Reichweite auch im Bereich Print aus.
Und ihr selbstgewählter Name ist auch Programm, denn auf TikTok, Instagram & Co. lässt sie ihre ostdeutsche Heimat hochleben.
Zwar wurde sie selbst erst zehn Jahre nach dem Mauerfall geboren, doch das Thema scheint ihr wichtig zu sein.
"Meine ostdeutsche Herkunft macht mich aus – ich bin bodenständig, authentisch und zeige den Leuten gerne, dass man als attraktive Frau Bier trinken, Autos schrauben und Dialekt reden darf", sagt Desireé Ludwig im Interview in der aktuellen Playboy-Februar-Ausgabe.
Und sie betont im nächsten Satz erneut: "Ostdeutschland ist mein Zuhause, meine Kultur." Laut eigener Aussage war die 1,65 Meter große Blondine anfangs sehr nervös, als es zum Shooting mit dem Männermagazin kam.
Doch nach einigen Minuten wuchs das Selbstbewusstsein: "Man geht als graue Maus rein und kommt als Schwan wieder raus. Playmate zu sein bedeutet mir unglaublich viel, auch weil meine Mutter selbst gemodelt hat."
Vertrauen, Harmonie – und ein alter 964er-Porsche
Désirée ist sich sicher, dass insgeheim jede Frau gerne mal ein Playmate wäre. Die Single-Lady mit den Maßen 84-67-91 hat für den Traumprinzen an ihrer Seite bestimmte Vorstellungen.
Gepflegt und sportlich sollte ihr Partner sein. Und natürlich soll er die übliche Dreifaltigkeit der Herz-Eroberungen mitbringen: Intelligenz, Humor und Ambitionen.
Damit sie sich beim Sex richtig fallen lassen kann, braucht es jedoch vor allem Harmonie und Vertrauen.
Im Gegenzug darf man die 26-Jährige – die sich zu einer großen Affinität für Kerzenlicht bekennt – in einem ihrer zahlreichen sexy Unterwäsche-Sets erleben. Darin fühlt sie sich nämlich laut eigener Aussage besonders heiß.
Die "Ost-fluencerin" gibt ihren potenziellen Herzens-Eroberern einen weiteren Tipp mit an die Hand: "Mein perfektes Date? Ein Sommerabend, ein alter 964er-Porsche, Berge, Picknick, und mein Hund ist dabei."
Titelfoto: Montage: Sabine Liewald für PLAYBOY Deutschland Februar 2026 + Sacha Eyeland für PLAYBOY Deutschland Februar 2026