TikTok-Sternchen "Ossi-Desii" im Playboy: Sexy Frauen trinken Bier und schrauben an Autos

München - Ihren gut 100.000 Followern ist sie als "Ossi-Desii" bekannt, jetzt baut Désirée Ludwig (26) aus Glauchau (Landkreis Zwickau) als Miss Februar im Playboy ihre Reichweite auch im Bereich Print aus.

Die 1,65 Meter große Blondine findet ihre Haare und Lippen besonders sexy, was ihre Optik betrifft. © Sacha Eyeland für PLAYBOY Deutschland Februar 2026

Und ihr selbstgewählter Name ist auch Programm, denn auf TikTok, Instagram & Co. lässt sie ihre ostdeutsche Heimat hochleben.

Zwar wurde sie selbst erst zehn Jahre nach dem Mauerfall geboren, doch das Thema scheint ihr wichtig zu sein.

"Meine ostdeutsche Herkunft macht mich aus – ich bin bodenständig, authentisch und zeige den Leuten gerne, dass man als attraktive Frau Bier trinken, Autos schrauben und Dialekt reden darf", sagt Desireé Ludwig im Interview in der aktuellen Playboy-Februar-Ausgabe.

Und sie betont im nächsten Satz erneut: "Ostdeutschland ist mein Zuhause, meine Kultur." Laut eigener Aussage war die 1,65 Meter große Blondine anfangs sehr nervös, als es zum Shooting mit dem Männermagazin kam.

Doch nach einigen Minuten wuchs das Selbstbewusstsein: "Man geht als graue Maus rein und kommt als Schwan wieder raus. Playmate zu sein bedeutet mir unglaublich viel, auch weil meine Mutter selbst gemodelt hat."