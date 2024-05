Sex-Frage bringt Amira Pocher in Erklärungsnot: "Warum bist du jetzt so nervös?"

Köln - Interessiert sich Amira Pocher nach der gescheiterten Ehe mit Olli (46) jetzt etwa für dasselbe Geschlecht? Eine pikante Frage ihres Bruders bringt die 31-Jährige zumindest arg in die Bredouille!

Amira Pocher (31) plaudert in ihrem Podcast "Liebes Leben" über ihren jüngsten Urlaub auf Mallorca. © Bildmontage: Instagram/amirapocher (Screenshots)

In der aktuellen Episode ihres eigenen Podcasts "Liebes Leben" blickt die gebürtige Österreicherin im Gespräch mit ihrem Bruder Ibrahim "Hima" Aly unter anderem auf ihren zurückliegenden Balearen-Urlaub zurück.

"Bei Mallorca denke ich immer erstmal an Party", gesteht der 33-Jährige, woraufhin seine Schwester jedoch sofort anmerkt, dass die Lieblingsinsel der Deutschen "so viel zu bieten" habe.

Anschließend berichtet Amira von einem ganz besonderen Erlebnis mit einer Touristin, an das sie sich gerne zurückerinnert. Die Frau sei in einem Restaurant unvermittelt auf sie zugekommen, um ihr mitzuteilen, wie "wunderschön" sie sei.

Diesen Elfmeter will Hima nicht ungenutzt lassen. Prompt fühlt der Fitness-Liebhaber seiner Podcast-Partnerin unverblümt auf den Zahn und will von ihr wissen: "Hattest du schon mal was mit einer Frau?"

Mit dieser intimen Frage bringt der Beau seine Schwester zunächst völlig aus der Fassung. Erst nachdem sie sich eine kurze Gedankenpause gegönnt hat, setzt Amira zu einer Antwort an: "Also …."