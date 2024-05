Amira Pocher zurück aus Urlaub: Deshalb hat sie beim Einkaufen eine Schlange dabei

Köln - Kaum ist Moderatorin Amira Pocher (31) wieder im Lande, muss sie sich samt der beiden Kids zurück in den Alltag schmeißen. Mit einer Aktion dürfte die Österreicherin aber für Staunen gesorgt haben.

Zurück in Köln zog es Amira Pocher samt ihrer Kinder gleich zum Einkaufen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Pocher

Nachdem die Noch-Ehefrau von Oliver Pocher (46) im Rahmen ihres Podcasts "Liebes Leben" allen Spekulationen um ihre Begleitung Christian Düren (33) einen Riegel vorgeschoben hatte, musste sie sich nun wieder um die alltäglichen Dinge kümmern.

Fernab von Pool, Strand und Palmen auf Mallorca führte es die 31-Jährige samt Kinder schnurstracks in einen Supermarkt.

All diejenigen, die der Österreicherin dabei möglicherweise über den Weg gelaufen waren, dürften nicht schlecht gestaunt haben. Die "Prominent"-Moderatorin war nämlich mit einer Schlange unterwegs.

Dahinter steckt aber nicht ein fieser Gag von Ex Olli, sondern ein Kuscheltier ihrer Kinder. "Kennt ihr das, wenn Kinder unbedingt etwas mitnehmen wollen? Stofftiere oder so?", richtete die 31-Jährige die Frage an die Mütter unter ihren Fans.