Nackte Tatsachen in TV-Show: "Wo ist das Problem, seine Mumu zu zeigen?"

Kärnten (Österreich) - Uiuiui, was geht los da rein?! Sextalk gehört in Reality-Shows bekanntlich zum guten Ton und auch in der Doppelfolge 3 & 4 im " Forsthaus Rampensau Germany " wird's beim Thema Nacktfotos schlüpfrig.

Ginger Costello-Wollersheim (38) klärt Marvin Linke (31) über ihre OnlyFans-Postings auf. © Joyn

Luisa Krappmann (22), die schon als 18-Jährige zur Verführerin bei "Temptation Island" wurde und somit sehr zeitig ihre Bekanntheit steigern konnte, zeige auf der Plattform OnlyFans alles außer Nippel und ihren Intimbereich.

Ginger Costello-Wollersheim (38) ist da weniger prüde, sie mache keine Abstriche. "Das macht doch jeder heutzutage. Wo ist das Problem, seine Mumu zu zeigen? Warum denn nicht? Ich war früher Stripperin, scheiß drauf."

Dass die Gattin von Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim (73) anschließend vom Tanz an der Stange spricht, lässt Marvin die undurchdachte Frage: "An welcher?" äußern. Ginger on fire: "Ich kann da hoch- und runterklettern wie ein Affe. Aber an deiner ja nicht, da ist ja nicht so viel. Ich brauche zwei Meter, was soll ich mit den 17,5 da?"

Marvin grinst schelmig, was die 38-Jährige zur Annahme verleiten lässt, er habe 22 Zentimeter in der Hose. Auf seine Aufforderung an die Produktion, doch bitte ein Lineal zu organisieren, lacht sich Ginger tot: "Muss aber nicht allzu lang sein!"

Der frühere "Unter uns"-Teeniestar ist in ganz neue Gewässer vorgedrungen: "Absolut irre, was ich gelernt hab!"